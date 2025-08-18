Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza na jeziorze

Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie
Źródło: TVN24
Akcja poszukiwawcza na Jeziorze Zegrzyńskim. W niedzielę wieczorem służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który miał zaginąć po skoku do wody z łodzi motorowej.

"Otrzymaliśmy informację o mężczyźnie który zniknął pod wodą po skoku z łodzi motorowej w okolicach Ryni" - poinformowało w niedzielę wieczorem Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Sygnał o zaginięciu 29-latka dotarł do ratowników około godziny 18.30.

Na miejscu - oprócz ratowników wodnych - pracowali także strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Warszawie, a także funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie oraz Komisariatu Rzecznego Policji. Służby prowadziły działania na wodzie oraz na brzegu w okolicy wskazanej w zgłoszeniu.

Rzeczniczka legionowskiej policji nadkomisarz Justyna Stopińska przekazała w poniedziałek rano, że dotychczas nie udało się odnaleźć 29-latka. - Dziś poszukiwania zostają wznowione - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Wypadł z roweru wodnego i utonął
Wypadł z roweru wodnego i zaczął tonąć. Nie żyje
TVN24

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaWOPRPolicjaLegionowo
Czytaj także:
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Drogowcy ostrzegają przed zwężeniem na moście
Śródmieście
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wracają na Wisłostradę. Utrudnienia także na Senatorskiej i Broniewskiego
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. 3 kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Do wypadku doszło w miejscowości Dębe (zdjęcie ilustracyjne)
Motocykl mijał ciąg samochodów, wtedy doszło do wypadku
Okolice
Droga powiatowa przez Kampinoski Park Narodowy
Nielegalne wjeżdżają do Kampinosu. Straż parku przyłapała kierowcę quada
Okolice
Na rzece uruchomiono urządzenia natleniające wodę
Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze
Okolice
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Wymiana magistrali ciepłowniczej i utrudnienia na placu
Praga Północ
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
Okolice
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Okolice
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Okolice
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Okolice
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Ulice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Okolice
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Okolice
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Ulice
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Okolice
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Okolice
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył go". 77-latek nie żyje
Okolice
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki