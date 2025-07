To miało być święto, skończyło się tragedią. Jeden strażak nie żyje, drugi ma zarzut

Do wypadku doszło w miejscowości Ruda Talubska Źródło: Google Maps

Kluczowe fakty: Strażacy ochotnicy z Rudy Talubskiej otrzymali w kwietniu nowy wóz. Podczas świętowania jego odbioru doszło do wypadku. Potrącony został jeden ze strażaków, który wracał do domu.

Początkowo policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie potrąconym przez nieznany pojazd. Zgromadzeni na miejscu utrzymywali, że nie widzieli, jak doszło do wypadku. Nagrania z monitoringu ujawniły, że 69-latek został uderzony przez nowy wóz strażacki.

Prokuratura prowadzi śledztwo. Poszkodowany zmarł po półtoramiesięcznej hospitalizacji. Strażak kierujący wozem usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Do wypadku doszło w miejscowości Ruda Talubska w powiecie garwolińskim. Tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna świętowała 11 kwietnia przyjęcie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego dzięki unijnemu dofinansowaniu. W fecie zorganizowanej w piątkowy wieczór wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz. Po zakończeniu części oficjalnej wydarzenia doszło do potrącenia 69-letniego mężczyzny.

- Strażacy uczestniczący w spotkaniu zgłosili wypadek na numer alarmowy i jako pierwsi zostali zadysponowani do udzielenia pomocy poszkodowanemu przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie. Jeszcze chwilę po wypadku poszkodowany strażak był przytomny i rozmawiał z ratownikami - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Powitanie nowego wozu gaśniczego dla OSP Talubska Źródło: tvnwarszawa.pl

"Zauważyli mężczyznę leżącego na jezdni"

Policja przekazała, że zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do dyżurnego garwolińskiej komendy 11 kwietnia o godzinie 22. - Wynikało z niego, że w Rudzie Talubskiej doszło do potrącenia mężczyzny przez pojazd. Na miejscu policjanci ustalili świadków, którzy zauważyli mężczyznę leżącego na jezdni. Jednak nie widzieli, w jakich okolicznościach się tam znalazł - informowała nas 14 kwietnia podkomisarz Małgorzata Pychner, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Potwierdziła również, że funkcjonariusze uzyskali podczas interwencji relację poszkodowanego 69-latka. - Wynikało z niej, że został potrącony przez nieokreślony samochód podczas przechodzenia przez jezdnię. Mężczyzna w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad promil alkoholu. Został przetransportowany do szpitala na dalsze badania - przekazała podkom. Pychner.

Czynności w miejscu zdarzenia prowadzili policjanci drogówki, wspólnie z grupą dochodzeniowo-śledczą i technikiem kryminalistyki.

Na prośbę naszej redakcji rzeczniczka garwolińskiej policji ustaliła, że w zgłoszeniu dotyczącym wypadku nie było mowy o tym, że mężczyzna miał zostać potrącony przez wóz strażacki. Policjanci odtwarzali później przebieg zdarzeń między innymi na podstawie zabezpieczonego w sprawie monitoringu z gminnych kamer.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku

Początkowo w sprawie toczyło się policyjne dochodzenie. Jak przekazał nam prokurator rejonowy w Garwolinie Leszek Wójcik, na tamtym etapie śledczy przesłuchali w charakterze podejrzanego kierującego Rafała M. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego.

Po upływie półtora miesiąca konieczna była zmiana kwalifikacji prawnej czynu i wszczęcie prokuratorskiego śledztwa. To dlatego, że poszkodowany Andrzej F. zmarł 26 maja w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie. Według śledczych, zgon mężczyzny nastąpił wskutek obrażeń, jakich 69-latek doznał podczas wypadku drogowego.

Obecnie śledztwo toczy się w kierunku artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Podejrzanemu o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia.

- W ocenie prokuratora referenta sprawy, obecnie przed podjęciem decyzji merytorycznej kończącej postępowanie przygotowawcze, konieczne było uzyskanie w niniejszej sprawie opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego. Postanowienie w tym przedmiocie wydano w dniu 16 lipca 2025 roku i do chwili obecnej nie uzyskaliśmy tej opinii - zastrzega prokurator Wójcik.

Prokuratura odmówiła odpowiedzi na nasze pytania dotyczące okoliczności i przebiegu wypadku.

"Nie widzieliśmy Andrzeja"

Rozmawiać z naszą redakcją nie chcieli przedstawiciele OSP Ruda Talubska. Naczelnik jednostki Wojciech Krupa wypowiedział się jednak na łamach "Twojego Głosu - Gazety Powiatu Garwolińskiego". Z ustaleń lokalnej redakcji wynika, że do wypadku doszło, gdy emerytowany strażak wracał z imprezy do domu. W tym czasie nowy wóz, w którym mieli znajdować się kierowca z OSP, naczelnik jednostki, radna i urzędniczka gminna, wyjechał z placu przed remizą.

Naczelnik OSP Ruda Talubska potwierdził, że wozem jechały cztery osoby. - Wyjechaliśmy z łuku, z placu. Przodem, bo różne wersje krążą. Nie widzieliśmy Andrzeja. Jak samochód się wyprostował, to jakoś go trąciliśmy. To będzie wyjaśniane przez policję - powiedział w rozmowie z "Twoim Głosem".

Jak relacjonował, wóz na sygnałach pojechał w stronę torów. Dopiero, kiedy zawrócił w kierunku remizy osoby wewnątrz pojazdu zdały sobie sprawę z tego, że ktoś leży na ulicy na lewym boku i trzyma ręce w okolicy serca. - Wtedy nawet nie wiedzieliśmy, że to był Andrzej. Nikt nie jest tak zwyrodniały, że jakby coś poczuł, to by się nie zatrzymał. Strażacy to ludzie, którzy rzucają wszystko i jadą pomagać, a nie zatrzymalibyśmy się, gdybyśmy coś zobaczyli? Żadna (osoba - red.) z naszej czwórki naprawdę go nie widziała - przekonywał w "Twoim Głosie" mężczyzna.

Dalej opisywał, że wokół poszkodowanego zebrali się postronni, a strażacy ruszyli z pomocą. W tamtym momencie 69-latek był przytomny.

O tym, że osoby znajdujące się w nowym wozie nie zauważyły potrącenia, mówiła także radna gminy Garwolin Kinga Konopacka. - Nie było nic słychać, nie było nic czuć. To jest duży samochód strażacki, siedzi się w nim wysoko. Absolutnie nic nie wskazywało, że doszło do jakiegokolwiek zdarzenia - powiedziała.