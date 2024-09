Włamał się do domu, pomalował ściany sprayem i "zaatakował psa"

Policjanci z Radzymina pod Wołominem zatrzymali sprawcę włamania do jednego z domów. Łupem mężczyzny miały paść pieniądze, biżuteria i konsola, ale to jego niejedyne przewinienie. 23-latek pomalował też ściany sprayem i zaatakował psa, który bronił posesji.

Do policji w Radzyminie wpłynęła informacja dotycząca włamania do domu jednorodzinnego w miejscowości Nadma. Oficer dyżurny natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia wysłał tam patrol. Na miejscu policjanci ustalili, że sprawca dostał się do budynku, uszkadzając wcześniej drzwi wejściowe.