Wykorzystał nieuwagę pracowników sklepu i ukradł puszkę z datkami

Do zdarzenia doszło w powiecie przysuskim Źródło: Google Earth

Przysuscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki fundacji z datkami na rehabilitację osoby z niepełnosprawnością. W puszce było około dwa tysiące złotych. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem.

Jak podała przysuska policja, w październiku 2024 roku doszło do kradzieży puszki fundacji zawierającej datki w kwocie około dwóch tysięcy złotych, które były zbierane na osobę z niepełnosprawnością potrzebującą rehabilitacji. Puszka z pieniędzmi stała w jednym z marketów.

Grozi mu do pięciu lat więzienia

- Mężczyzna wykorzystał nieuwagę pracowników sklepu i ukradł puszkę. Przysuscy kryminalni, kierując się posiadanymi informacjami, w środę 26 lutego, pojechali do Radomia, gdzie przebywał podejrzewany o kradzież puszki mężczyzna. Policjanci zauważyli osobę, która przypominała wyglądem podejrzewanego. Przysuscy kryminalni zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, gdzie usłyszał zarzut kradzieży - podała rzeczniczka tamtejszej policji sierżant Aleksandra Bałtowska

Dalszym losem mężczyzny zajmie się sąd. Grozi mu do pięciu lat więzienia.