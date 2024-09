Prowadził auto mimo czterech zakazów, za ich łamanie był poszukiwany

Policjanci podczas kontroli drogowej zatrzymali 41-letniego kierowcę. Jak się okazało, miał on cztery zakazy prowadzenia aut. Za ich łamanie był poszukiwany i skazany. Na rok trafił do więzienia.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego płońskiej komendy w Jeżewie (gm. Płońsk) zatrzymali do kontroli kierującego osobowym seatem.

- Siedzący za kierownicą auta 41-latek od początku kontroli był wyraźnie zdenerwowany. Chwilę później, gdy funkcjonariusze sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach, powód stał się jasny - przekazuje w komunikacie kom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji. - Nie powinien w ogóle kierować żadnym pojazdem. Ma w sumie cztery czynne sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Do tego okazało się, że jest poszukiwany do odbycia łącznej kary roku pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych - dodaje.