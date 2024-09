Próbował wciągnąć do auta dziecko. Policja: zatrzymaliśmy 38-latka

Policjanci z Ciechanowa zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek ze zdarzeniem, do którego doszło w poniedziałek na jeden z ulic w centrum miasta. Według ustaleń funkcjonariuszy, dorosły mężczyzna zepchnął z roweru 11-letniego chłopca i próbował wciągnąć go do samochodu. Nie udało mu się to dzięki reakcji przechodniów.

- W związku ze zdarzeniem ciechanowscy policjanci zatrzymali 38-latka. Trwają dalsze czynności w tej sprawie - przekazała we wtorek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie aspirant Magda Sakowska. Jak dodała, do zatrzymania mężczyzny doszło w poniedziałek wieczorem. - 38-latek został zatrzymany do sprawy - zaznaczyła.

Powołując się na trwające postępowanie, rzeczniczka ciechanowskiej policji zastrzegła, że na obecnym etapie nie może udzielić szczegółowych informacji dotyczących mężczyzny oraz okoliczności jego zatrzymania.

Przewrócił 11-latka na rowerze, próbował wciągnąć go do samochodu

Wcześniej policja informowała, że w poniedziałek przed godziną 9 wpłynęło tam zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Płockiej, w centrum miasta, nieznany mężczyzna przewrócił jadącego rowerem 11-latka, a następnie próbował wciągnąć go do zaparkowanego niedaleko samochodu.

- Widząc, co się dzieje, zareagowali przechodnie, świadkowie zdarzenia. Mężczyzna zaniechał swoich działań, wsiadł do samochodu i odjechał - mówiła wtedy aspirant Sakowska. Chłopcu nic się nie stało. - Został on przekazany pod opiekę mamie - informowała rzeczniczka ciechanowskiej policji.

Tuż po zdarzeniu rozpoczęto poszukiwania sprawcy. W związku ze zdarzeniem wszczęte zostało postępowanie dotyczące art. 191 Kodeksu karnego, który mówi m.in., że kto, stosując przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną, zmusza ją do określonego działania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Autorka/Autor:dg

Źródło: PAP