Powiedzieli "grzejnik" i zostali zatrzymani

Znęcał się fizycznie i psychicznie nad własną matką. Z tego powodu dostał zakaz zbliżania się do niej. To miało zapewnić kobiecie spokój i bezpieczeństwo. Syn jednak zakazem się nie przejmował. Przychodził do matki i groził jej śmiercią. Został aresztowany na trzy miesiące.