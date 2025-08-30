Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

W środę tuż po godzinie 8 w miejscowości Dalanówek (gmina Płońsk) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego płońskiej komendy kontrolowali prędkość pojazdów poruszających się w terenie zabudowanym. Ręczny miernik prędkości wskazał, że dostawczy ford jechał 79 kilometrów na godzinę przy dopuszczalnych 50 kilometrach na godzinę. Kierowca został zatrzymany do kontroli.

Prowadził mimo sądowego zakazu

Za kierownicą forda siedział 63-letni mieszkaniec Płońska. Za przekroczenie prędkości funkcjonariusze nałożyli na niego początkowo mandat w wysokości 400 złotych oraz siedem punktów karnych. - Podczas sprawdzenia w systemach informatycznych wyszło jednak na jaw, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został on orzeczony przez Sąd Rejonowy w Płońsku od kwietnia 2025 roku na okres sześciu miesięcy w związku z wcześniejszym wykroczeniem popełnionym przez mężczyznę, polegającym na kierowaniu bez wymaganych uprawnień - przekazała rzeczniczka płońskiej policji nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska.

Policjanci zatrzymali 63-latka i osadzili go w policyjnym areszcie. - Następnego dnia stanął on przed sądem w trybie przyspieszonym. Sąd wydłużył zakaz prowadzenia pojazdów o kolejny rok, orzekł siedem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz zobowiązał mężczyznę do zapłaty pięciu tysięcy złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny - podsumowała policjantka.

Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu Źródło: KPP w Płońsku

Tryb przyspieszony. Co to oznacza?

W przypadku ujęcia na gorącym uczynku, kierowca może zostać doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym. Oznacza to, że wyrok zapada w ciągu maksymalnie 48 godzin od zatrzymania. To rozwiązanie stosowane jest właśnie wobec osób, które mimo sądowych zakazów wciąż wsiadają za kierownicę.

Policjanci regularnie prowadzą działania ukierunkowane na eliminowanie takich kierowców z dróg. Jak podkreślają, osoby lekceważące orzeczenia sądów stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu i często przyczyniają się do wypadków.