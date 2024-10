Bliźnięta w szpitalu po zatruciu oparami środka do zwalczania gryzoni. Stan dzieci jest ciężki

Dwoje dzieci z jednego z gospodarstw pod Płońskiem (Mazowieckie) z objawami silnego zatrucia, prawdopodobnie silnie toksycznym środkiem do zwalczania gryzoni, przebywa w szpitalu w Warszawie. Po przyjęciu wymagały reanimacji i i podłączenia do aparatury podtrzymującej życie. Ich stan jest ciężki. Prokuratura Rejonowa w Płońsku wszczęła dochodzenie.

Jak poinformowała w środę prokurator rejonowa w Płońsku Ewa Ambroziak, do zatrucia dwójki dzieci, bliźniąt, chłopca i dziewczynki w wieku dziewięciu lat doszło w połowie października na terenie jednego z gospodarstw rolnych w tej gminie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zatrucia były opary preparatu, który ojciec dzieci stosował do zwalczania nornic.

Stan dzieci określany jest jako ciężki

Dodała, iż w trakcie dochodzenia ustalane będą okoliczności, w jakich doszło do zatrucia oparami środka przeciwko gryzoniom, czy stało się to na polu, gdzie preparat w postaci tabletek został umieszczony czy w domu. - Ojciec dzieci twierdzi, że opary środka musiały przedostać się do domu - zaznaczyła prokurator Ambroziak.

Z dotychczasowych ustaleń dochodzenia wynika, że po zastosowaniu preparatu 13 października, następnego dnia objawy zatrucia, w tym kłopoty z oddychaniem wystąpiły u chłopca, a dzień później także u jego siostry. Chłopiec najpierw trafił do szpitala w Płocku, a następnie do placówki w Warszawie - tam też przewieziono dziewczynkę.

Według zapewnień właściciela gospodarstwa, ojca dzieci, który stosował preparat zwalczający gryzonie, ma on certyfikat na jego używanie. W ramach postępowania będzie to weryfikowane. Powołany zostanie też biegły z zakresu toksykologii.

Dzieci wymagały reanimacji i podłączenia do aparatury podtrzymującej życie

- Pierwsze z dzieci trafiło [do szpitala - red.] w środę, drugie w piątek. Oboje w stanie skrajnie ciężkim. Bezpośrednio po przyjęciu wymagały reanimacji i podłączenia do aparatury podtrzymującej życie - powiedział dr n. med. Michał Buczyński ze Szpitala Pediatrycznego UCK WUM, który razem ze swoim zespołem reanimował poszkodowane rodzeństwo. - W przypadku chłopca, w środę założyliśmy aparaturę wspomagającą krążenie i oddychanie. W piątek trafiła siostra z bardzo podobnymi objawami i też doszło, praktycznie w momencie przyjęcia do szpitala, do zatrzymania krążenia - dodał lekarz, podkreślając, że wówczas podjęto niezwłocznie akcję reanimacyjną. Dziewczynka również została podłączona do aparatury podtrzymującej życie.