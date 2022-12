Podczas policyjnej interwencji 32-latek stracił przytomność. Zmarł w szpitalu

32-letni mężczyzna podczas interwencji policjantów stracił przytomność. Trafił do szpitala, gdzie zmarł. Wszczęte zostanie śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Jak poinformowała we wtorek Komenda Miejska Policji w Płocku, do zdarzenia doszło w poniedziałek w nocy, gdy o godz. 2.25 odebrano tam zgłoszenie dotyczące "agresywnego mężczyzny, który jest pod działaniem alkoholu i dobija się do mieszkania byłej partnerki".