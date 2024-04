Cukierki zważył jako marchewkę. Grozi mu nawet osiem lat więzienia

W jednym z dużych sklepów w Piasecznie mężczyzna wziął z półki różne rodzaje cukierków. Przy kasie samoobsługowej słodkości zważył jako... marchewkę. I choć kwota, na którą 32-latek oszukał sklep, jest niewielka, kara za przestępstwo może być znacznie dotkliwsza. Mężczyźnie grozi nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy otrzymał informację, że na terenie jednego ze sklepów w Piasecznie doszło do zatrzymania sprawcy przestępstwa. Na miejsce skierowany został lokalny patrol. Jak wynikało z relacji pracowników sklepu, mężczyzna z półek wziął różne produkty. W jego koszyku znalazła się również torebka z różnymi rodzajami cukierków i to właśnie one stały się przedmiotem przestępstwa.