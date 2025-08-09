Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się

Nowa plaga polskich ulic: przerobione, nielegalne rowery elektryczne. Walczy z nimi choćby Kraków Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Policjanci piaseczyńskiej drogówki prowadzą działania "Dwa kółka - jedno życie", w ramach których zwracają szczególną uwagę na to, czy użytkownicy jednośladów właściwie dbają o własne bezpieczeństwo.

Policjanci piaseczyńskiej drogówki prowadzą działania "Dwa kółka - jedno życie" Źródło: Policja Piaseczno

"Kontrolują, czy przestrzegane są przepisy dotyczące poruszania się jednośladów i czy ich użytkownicy są trzeźwi. Sprawdzani są motocykliści, rowerzyści i kierujący hulajnogami, a także innymi urządzeniami transportu osobistego oraz wspomagającymi ruch. Policjanci sprawdzają między innymi stan techniczny oraz legalność posiadania pojazdów. Zwracają też uwagę na to, czy kierowcy samochodów ustępują pierwszeństwa jednośladom w sytuacjach określonych w przepisach" - informuje w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie.

Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem Źródło: Policja Piaseczno

Mandaty dla rowerzystów

W ramach tych działań do kontroli drogowej na ulicy Kusocińskiego w Piasecznie zatrzymali 25-latka. Przekonywał, że jego pojazd to "rower elektryczny". Tak nie było, ponieważ zamontowany w pojeździe silnik elektryczny umożliwiał jazdę przy użyciu manetki w kierownicy. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Tak samo było w przypadku dwóch innych miłośników jednośladów: 37-latka kontrolowanego na ulicy Słowiczej oraz 39-latka na ulicy Okulickiego w Piasecznie.

Po 1,5 tysiąca złotych zapłacą trzej użytkownicy "rowerów" Źródło: Policja Piaseczno

Rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. definicja roweru z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Użytkownicy motorowerów mają już kilka obowiązków. Taki pojazd musi mieć homologację, przegląd techniczny, tablice rejestracyjne i ubezpieczenie. Można nim się poruszać tylko po jezdni. Dodatkowo kierujący musi posiadać prawo jazdy kategorii B. Osoby bez prawa jazdy lub niepełnoletnie powyżej 14. roku życia powinny posiadać prawo jazdy kategorii AM.