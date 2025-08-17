Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki

34-latka została zatrzymana
Do zdarzenia doszło w Piasecznie
Źródło: Google Earth
Nietypowa interwencja policjantów z Piaseczna. Funkcjonariusze pojechali do awantury domowej. Na miejscu okazało się, że zgłaszająca kobieta jest poszukiwana. 34-latka została zatrzymana.

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie skierował patrol interwencyjny do jednego z mieszkań, gdzie miało dojść do kłótni pomiędzy zgłaszającą kobietą, a jej partnerem.

- Jak się okazało, finał interwencji był zupełnie inny, niż na jaki liczyła sama zgłaszająca. Obecni na miejscu funkcjonariusze po ustaleniu, że nikomu nic się nie stało oraz powodu interwencji, sprawdzili dane osób w systemie informatycznym. Wtedy okazało się, że 34-latka najbliższe dni wakacyjne spędzi zupełnie w innym miejscu niż planowała, ponieważ jest poszukiwana przez piaseczyńskich funkcjonariuszy, celem odbycia zastępczej kary aresztu za popełnione wcześniej wykroczenie - przekazała aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Kobieta została zatrzymana. Po sporządzeniu stosownej dokumentacji trafiła do policyjnej celi, a następnie została przewieziona do więzienia.

34-latka została zatrzymana
34-latka została zatrzymana
Źródło: KPP Piaseczno

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Udostępnij:
TAGI:
PiasecznoPolicja
Czytaj także:
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Podziemna awaria, utrudnienia na placu
Praga Północ
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
Okolice
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
Okolice
Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie)
Setki kilogramów martwych ryb we Wkrze. Wojewoda o możliwej przyczynie
Okolice
Do wypadku doszło w miejscowości Unin
Kierowca potrącił dwoje dzieci
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy
Okolice
Kontrole elektrycznych jednośladów w Warszawie
Kontrolowali rowery elektryczne. Co siódmy w ogóle nie był rowerem
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Tonął w jeziorze, wyciągnęli go inni plażowicze
Okolice
Otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
"Dla pokoleń, dla przyszłości, w centrum polskiej polityki pamięci"
Okolice
Wypadek na S8 w Konopnicy (woj. łódzkie)
Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go
Okolice
Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"
Okolice
Awantura w autobusie (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą kupić 120 autobusów. Mają być przystosowane do ewakuacji ludności
Komunikacja
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Na ziemi czołgi, na niebie myśliwce, na morzu okręty
Śródmieście
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
Śródmieście
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Okolice
Lot dreamliner
Usterka i nieplanowane lądowanie w Chinach. Problemy rejsu do Warszawy
TVN24
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
TVN24
Setki dokumentów w opuszczonym budynku
Setki porzuconych dokumentów. Wśród nich listy płac, akty notarialne
Włochy
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Nie tylko defilada. Atrakcje
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył go". 77-latek nie żyje
Okolice
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
Śródmieście
Ktoś rozrzuca pinezki na trasie rowerowej przez Gassy
Pinezki z jezdni zbierają garściami. Komu przeszkadzają rowerzyści
Katarzyna Kędra
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Zbigniew Komosa pozwał Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja sądu
Śródmieście
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
"Wyjaśniali sprawy". 15-latek w śpiączce, 22-latek z zarzutem
Okolice
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0010
Sprawa Victorii z Mławy. Kontrola MSWiA i ruch Prokuratury Krajowej
TVN24
Kierowca wjechał w witrynę piekarni
Zasłabła, wjechała autem do piekarni. Za ladą stały dwie osoby
Okolice
Rowerzysta przewrócił się na moście Legionów (zdj. ilustracyjne)
Pijany rowerzysta na moście. Przewrócił się, przeleciał przez barierkę
Płock
Drogowcy uporządkowali ruch na rondzie Kercelak
Uporządkowali jedno z najbardziej wypadkowych skrzyżowań
Wola
Próby przed defiladą
Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu i objazdy
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki