Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki

Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie skierował patrol interwencyjny do jednego z mieszkań, gdzie miało dojść do kłótni pomiędzy zgłaszającą kobietą, a jej partnerem.

- Jak się okazało, finał interwencji był zupełnie inny, niż na jaki liczyła sama zgłaszająca. Obecni na miejscu funkcjonariusze po ustaleniu, że nikomu nic się nie stało oraz powodu interwencji, sprawdzili dane osób w systemie informatycznym. Wtedy okazało się, że 34-latka najbliższe dni wakacyjne spędzi zupełnie w innym miejscu niż planowała, ponieważ jest poszukiwana przez piaseczyńskich funkcjonariuszy, celem odbycia zastępczej kary aresztu za popełnione wcześniej wykroczenie - przekazała aspirant Wioletta Domagała z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Kobieta została zatrzymana. Po sporządzeniu stosownej dokumentacji trafiła do policyjnej celi, a następnie została przewieziona do więzienia.

