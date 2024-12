Wpuściła do domu "pracownika wodociągów", straciła kilkanaście tysięcy złotych

· Będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki. · Nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer i zapytaj. · Jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, na przykład banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do ciebie kierowany. Jeśli nie masz telefonu poproś o pomoc sąsiada. · Jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu. Najlepiej, żeby towarzyszyli ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z rodziny. · Nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów bez dokładnego zapoznania się z zapisami i konsekwencjami. · Nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące. · Mając w domu pieniądze, schowaj je w miejscu bezpiecznym, trudno dostępnym dla przestępców. · Nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych, czy członkach rodziny.

policja