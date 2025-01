Potrącenie dziecka. Nagranie ku przestrodze Źródło: KPP Piaseczno

Do zdarzenia z udziałem 10-latka doszło w piątek roku na ulicy Głównej w Piasecznie.

- Chłopiec zlekceważył czerwone światło na sygnalizatorze, wbiegając wprost pod nadjeżdżające auto. Na szczęście nastolatek nie doznał poważnych obrażeń. Skończyło się na potłuczeniach i chwili grozy, którą przeżył nie tylko sam chłopiec, ale też kierująca mini i inni naoczni świadkowie zdarzenia - opisała st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Całe zdarzenie zarejestrowane zostało kamerą samochodową uczestniczki zdarzenia. Widać na nim, że kierująca pokonuje skrzyżowanie na zielonym świetle. Ale auta na pasie w przeciwną stronę stoją w sznurze. Nagle spomiędzy nich wychodzą dwie osoby. Jednej udaje się w ostatnich chwili odskoczyć, druga zostaje uderzona. - Dziecko potrąciłam! - krzyczy kierująca.

- Okazało się, że 10-latek w tym czasie był pod opieką matki, która sama stwierdziła, że nic nie jedzie więc mogą przechodzić na drugą stronę - przekazała Gąsowska.

Apel policji. "Dajmy im dobry przykład"

Policjanci zaapelowali do rodziców i opiekunów dzieci. "To od nas, dorosłych, w dużej mierze zależy, jak będą się zachowywać nasze dzieci. Dajmy im dobry przykład: zwracajmy uwagę na sygnalizację świetlną, uczmy zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Każdego dnia nasza postawa kształtuje ich nawyki" - przypomnieli.

Zaznaczyli, że pojazd, jadąc nawet z niewielką prędkością, nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. "Natomiast zielone światło na sygnalizatorze to dla kierującego autem sygnał do kontynuowania jazdy. Widząc go, ma on prawo oczekiwać, że przejście dla pieszych będzie wolne od osób nieuprawnionych do przechodzenia" - przekazali.

Zwrócili także uwagę na to, jak ważne jest przestrzeganie przepisów. "Zasada ta dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność zarówno pieszych, jak też kierujących pojazdami, rowerami czy też motocyklami" - podkreślili.