Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zatrzymał seniorów, wystawił im mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był

21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Ostrołęka (Mazowsze)
Źródło: Google
Jechał na hulajnodze i zaczepił starsze małżeństwo na rowerach. 21-latek z Ostrołęki (Mazowieckie) podawał się za policjanta i wystawił seniorom mandat, a następnie przyjął od nich gotówkę. Mężczyzna został zatrzymany przez prawdziwych funkcjonariuszy i usłyszał już zarzuty.

W środę do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgłosił się 75-letni mieszkaniec miasta, informując, że padł ofiarą oszustwa. Jak relacjonował, około godziny 10.20, podczas jazdy rowerem z żoną przez przejazd rowerowy na zielonym świetle, zatrzymał ich mężczyzna poruszający się na hulajnodze. Przedstawił się jako funkcjonariusz wydziału kryminalnego i zarzucił seniorom popełnienie wykroczenia drogowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany. "Ceny brał z podsufitki"
Ulice
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy

Pokazał dokument przypominający legitymację

- Fałszywy policjant twierdził, że rowery powinny być przeprowadzane przez przejazd, powołując się na przepisy ruchu drogowego. Pokazał przez moment dokument przypominający legitymację służbową, po czym poinformował o nałożeniu mandatu elektronicznego w wysokości 400 złotych. Gdy małżeństwo oświadczyło, że nie posiada pełnej kwoty, mężczyzna przyjął 200 złotych i oddalił się - wskazał rzecznik policji w Ostrołęce nadkomisarz Tomasz Żerański.

Jak dodał policjant, prawdziwi kryminalni natychmiast rozpoczęli działania operacyjne. - Dzięki ich skuteczności, już w niespełna dobę od zgłoszenia udało się ustalić i zatrzymać sprawcę. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Ostrołęki - poinformował nadkomisarz Żerański.

21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Źródło: KMP w OStrołęce

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów oszustwa oraz podszywania się pod funkcjonariusza publicznego. - Podejrzany przyznał się do winy. Sprawa trafiła do prokuratury, a dalsze czynności są w toku - podsumował rzecznik ostrołęckiej policji.

Autorka/Autor: katke/ams

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w OStrołęce

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaOstrołęka
Czytaj także:
Deszcz burza lato
Ostrzeżenia IMGW. Tam ulewy nie odpuszczają
METEO
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany. "Ceny brał z podsufitki"
Ulice
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Śródmieście
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Włochy
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go
Wypadek na Mokotowie
Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor
Mokotów
granatnik
KGP: generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby
Mokotów
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
Maciej Slab Krakowian czb
"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
TVN24
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
Praga Południe
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie będziemy musieli czekać miesiące"
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Śródmieście
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
Wilanów
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
Pistacje
Wpadli miłośnicy pistacji
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki