Miała się opiekować zwierzętami, została skazana za znęcanie. Prezeska fundacji z wyrokiem

Prawomocny wyrok dla właścicielki przytuliska dla psów w powiecie ostrołęckim. Chodzi o znęcanie się nad ponad 40 psami. Sąd wymierzył kobiecie karę więzienia w zawieszeniu i zakazał posiadania zwierząt. Zwierzęta były zaniedbane, nie miały należytej opieki, stałego wyżywienia i dostępu do wody.

Magdalena N., prezes zarządu Fundacji Odnowa, prowadząca tzw. przytulisko w miejscowości Gnaty (gm. Lelis) została oskarżona o to, że od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. znęcała się nad 44 psami. Według śledczych kobieta trzymała je w fatalnych warunkach bytowych, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bez należytej opieki, stałego wyżywienia i dostępu do wody.