15-latkowie jechali 60 kilometrów, by driftować na parkingu

Dwóch nastolatków w środku nocy przyjechało do Ostrołęki z oddalonego o 60 kilometrów Przasnysza, aby driftować przy jednej z galerii handlowych. Jazda z poślizgiem i piskiem opon została przerwana przez miejscową drogówkę. "Drifterów" odebrali rodzice.

We wtorek kilka minut po północy policjanci usłyszeli pisk opon oraz "wycie" silnika w rejonie galerii handlowej. Jak relacjonowali, kierujący jeździł z nadmierną prędkością, wprowadzał także pojazd w niekontrolowane poślizgi, czym powodował zagrożenie bezpieczeństwa.

"Na przejażdżkę" z Przasnysza do Ostrołęki

- Policjanci natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali forda do kontroli. Ku zdziwieniu funkcjonariuszy okazało się, że za jego kierownicą siedział 15-latek, w tym samym wieku był również pasażer auta. Obydwaj chłopcy powiedzieli, że przyjechali do Ostrołęki z oddalonego o 60 kilometrów Przasnysza, jak sami to określili: na przejażdżkę - przekazał nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.