Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, że prowadziła po amfetaminie

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło czwartek dzięki reakcji policjanta z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego. Funkcjonariusz zauważył osobowego opla, którego kierująca wykonywała podejrzane manewry na drodze. Kiedy policjant podszedł do auta, by sprawdzić, co jest przyczyną takich manewrów, kierująca wysiadła z auta pozostawiając je z uruchomionym silnikiem. Wtedy policjant zauważył, że kobieta ma trudności z utrzymaniem równowagi i logicznym kontaktem.

Funkcjonariusz udaremnił kobiecie dalszą jazdę, wyjmując kluczyki ze stacyjki i o wszystkim poinformował dyżurnego ostrołęckich policjantów, który skierował na miejsce patrol.

Zabrali jej prawo jazdy, odpowie przed sądem

- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce poddali 26-letnią mieszkankę województwa podlaskiego badaniu trzeźwości. Była trzeźwa. Jednak widząc zachowanie kierującej, została ona przebadana testem narkotykowym, który w jej organizmie wykazał amfetaminę. Policjanci zatrzymali 26-latce prawo jazdy. Od kobiety została także pobrana krew do badań. Niebawem odpowie ona za swoje zachowanie przed sądem - poinformował rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański.

- Pamiętajmy, że jazda pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających bez względu jakim pojazdem się poruszamy, czy jest to samochód, czy jednoślad niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo i jest przyczyną wielu ludzkich dramatów - zaapelował do kierowców policjant.