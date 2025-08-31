Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, że prowadziła po amfetaminie

Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów
Źródło: TVN24
Policjant z Ostrołęki (Mazowieckie) zauważył osobowy samochód, którego kierująca dziwnie zachowywała się na drodze. Funkcjonariusz zatrzymał auto kobiety. 26-latka miała problem z utrzymaniem równowagi i logicznym kontaktem. Narkotest wykazał, że prowadziła po zażyciu amfetaminy.

Do zdarzenia doszło czwartek dzięki reakcji policjanta z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego. Funkcjonariusz zauważył osobowego opla, którego kierująca wykonywała podejrzane manewry na drodze. Kiedy policjant podszedł do auta, by sprawdzić, co jest przyczyną takich manewrów, kierująca wysiadła z auta pozostawiając je z uruchomionym silnikiem. Wtedy policjant zauważył, że kobieta ma trudności z utrzymaniem równowagi i logicznym kontaktem.

Funkcjonariusz udaremnił kobiecie dalszą jazdę, wyjmując kluczyki ze stacyjki i o wszystkim poinformował dyżurnego ostrołęckich policjantów, który skierował na miejsce patrol.

Zabrali jej prawo jazdy, odpowie przed sądem

- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce poddali 26-letnią mieszkankę województwa podlaskiego badaniu trzeźwości. Była trzeźwa. Jednak widząc zachowanie kierującej, została ona przebadana testem narkotykowym, który w jej organizmie wykazał amfetaminę. Policjanci zatrzymali 26-latce prawo jazdy. Od kobiety została także pobrana krew do badań. Niebawem odpowie ona za swoje zachowanie przed sądem - poinformował rzecznik ostrołęckiej policji nadkomisarz Tomasz Żerański.

- Pamiętajmy, że jazda pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających bez względu jakim pojazdem się poruszamy, czy jest to samochód, czy jednoślad niesie za sobą ogromne niebezpieczeństwo i jest przyczyną wielu ludzkich dramatów - zaapelował do kierowców policjant.

Autorka/Autor: katke/ams

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaOstrołękaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Ulewy i burze
Silny deszcz, możliwy grad. IMGW alarmuje
METEO
Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą
Śródmieście
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał seniorów, wystawił im mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Okolice
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Okolice
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany. "Ceny brał z podsufitki"
Ulice
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Okolice
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Okolice
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Śródmieście
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Włochy
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go
Okolice
Wypadek na Mokotowie
Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor
Mokotów
granatnik
"Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby"
Mokotów
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
Okolice
Maciej Slab Krakowian czb
"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
TVN24
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
Praga Południe
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
Okolice
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Okolice
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Okolice
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Okolice
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Okolice
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
Okolice
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie będziemy musieli czekać miesiące"
Okolice
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
Okolice
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Śródmieście
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
Wilanów
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki