Starszy mężczyzna szedł w kierunku torów, po których jechał pociąg. Zatrzymali go policjanci

W czwartek, 7 sierpnia o 11 policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego patrolowali rejon garaży przy ulicy Legionów, nieopodal których biegną tory kolejowe.

"W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, że w stronę torowiska, gdzie z dużą prędkością nadjeżdża właśnie pociąg, podąża starszy mężczyzna" - opisała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji. Mundurowi szybko wysiedli z radiowozu i zaczęli biec, krzycząc do seniora, aby się zatrzymał.

"Policjanci, słysząc dźwięk nadjeżdżającego pociągu, wydającego sygnały ostrzegawcze, w ostatniej chwili ściągnęli mężczyznę w bezpieczne miejsce. Znajdował się on dosłownie kilkanaście centymetrów od rozpędzonego składu" - podkreślili funkcjonariusze.

Na miejsce wezwany został zespół ratownictwa medycznego, który zdecydował o przewiezieniu 74-latka do szpitala.

"Dzięki dobrej spostrzegawczości i szybkiej reakcji policjantów, mężczyźnie nic złego się nie stało" - podała KSP.

