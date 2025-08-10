Logo TVN Warszawa
Starszy mężczyzna szedł w kierunku torów, po których jechał pociąg. Zatrzymali go policjanci

Policjanci zatrzymali seniora przed nadjeżdżającym pociągiem (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci zatrzymali seniora przed nadjeżdżającym pociągiem (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Policjanci w ostatniej chwili ściągnęli seniora w bezpieczne miejsce. Mężczyzna szedł w stronę torów, po których jechał rozpędzony pociąg. 74-latek trafił do szpitala.

W czwartek, 7 sierpnia o 11 policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego patrolowali rejon garaży przy ulicy Legionów, nieopodal których biegną tory kolejowe.

"W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, że w stronę torowiska, gdzie z dużą prędkością nadjeżdża właśnie pociąg, podąża starszy mężczyzna" - opisała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji. Mundurowi szybko wysiedli z radiowozu i zaczęli biec, krzycząc do seniora, aby się zatrzymał.

"Policjanci, słysząc dźwięk nadjeżdżającego pociągu, wydającego sygnały ostrzegawcze, w ostatniej chwili ściągnęli mężczyznę w bezpieczne miejsce. Znajdował się on dosłownie kilkanaście centymetrów od rozpędzonego składu" - podkreślili funkcjonariusze.

Na miejsce wezwany został zespół ratownictwa medycznego, który zdecydował o przewiezieniu 74-latka do szpitala.

"Dzięki dobrej spostrzegawczości i szybkiej reakcji policjantów, mężczyźnie nic złego się nie stało" - podała KSP.

Przeczytaj także: "Myślała, że dokarmia koty". Korzystały szczury i jest duży problem

WhatsApp Video 2025-08-07 at 09
Urzędnicy twierdzą, że jedna z mieszkanek dokarmiała gryzonie
Źródło: tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki