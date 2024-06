Udawali pracowników Inspekcji Pracy, wyłudzili pieniądze od rolników

Dwaj mieszkańcy Warszawy podawali się za pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i oszukali rolnika z gminy Zakroczym, który przekazał im pieniądze - informuje Komenda Stołeczna Policji. Kilka dni wcześniej w podobnych okolicznościach oszukany został rolnik z powiatu płońskiego. Podejrzani mają 55 i 57 lat, zostali tymczasowo aresztowani. Starszemu grozi do ośmiu lat więzienia, młodszy z mężczyzn działał w warunkach recydywy, więc do więzienia może trafić nawet na 12 lat.

Opłata za "czynności służbowe"

Zarzuty i areszt

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Nowodworski sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczne areszty. 57- latkowi grozi kara do 8 lat więzienia. 55-latkowi grozi do 12 lat, bo działał w warunkach recydywy. W związku z tym górna granicy kary może zostać zwiększona o połowę.