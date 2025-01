Posłuchaj Wstrzymaj "Zabójstwo drogowe", utrata prawa jazdy na zawsze. Szykują się duże zmiany przepisów Źródło: Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN

Policjanci z Nasielska (Mazowieckie) zatrzymali 46-latka, który prowadził samochód, mimo dwóch nałożonych na niego sądowych zakazów. Chwilę wcześniej mężczyzna składał zeznania na komisariacie w innej sprawie.

Komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim przekazała, że w czwartkowy poranek do komisariatu w Nasielsku zgłosił się na przesłuchanie mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego.

- Po zakończonych czynnościach mężczyzna opuścił budynek jednostki i postanowił wrócić do domu. Wsiadł więc do zaparkowanego obok komisariatu policji volkswagena i ruszył w drogę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że posiadał on aż dwa aktualnie obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów - wyjaśniła policjantka.

Dwa zakazy

Funkcjonariusze z Nasielska natychmiast ruszyli za mężczyzną i go zatrzymali. - Po sprawdzeniu okazało się, że kierujący posiada dwa aktualne zakazy prowadzenia pojazdów, wydane przez Sąd Rejonowy w Iławie, z czego jeden z nich obowiązujący aż do 2029 roku - przekazała komisarz Wielocha.

46-latek stanie przed sądem. Zgodnie z Kodeksem karnym, za złamanie sądowego zakazu grozi kara do pięciu lat więzienia.