Dziesiątki tysięcy par butów, odzież, torebki i perfumy. Magazyny pod Warszawą pełne podróbek

Cztery zatrzymane osoby i magazyny pełne podróbek odzieży oraz galanterii znanych światowych marek. To efekt działań stołecznych policjantów w podwarszawskich Nadarzynie i Wólce Kosowskiej. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonego towaru to nawet 30 milionów złotych. Podejrzanym grozi do pięciu lat więzienia.

Podrobiony towar wielu światowych marek zabezpieczyli policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą.

Z informacji, do których dotarli funkcjonariusze wynikało, że "grupa osób w wieku od 34 do 49 lat, może wprowadzać do obrotu produkty z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi". Policjanci podjęli obserwację terenu w Nadarzynie, gdzie znajdowały się magazyny z - jak się okazało - trefnym towarem.

Paczki z podróbkami pakował już do auta

Na miejscu zauważyli mężczyznę kierującego volkswagenem passatem, który podjechał pod jeden z magazynów.

- Tam znani mu mężczyźni przekazali kierowcy paczki wypełnione towarem, które zapakowali do bagażnika i wnętrza samochodu. Policjanci nieustannie obserwowali kierującego, jak również magazyny, który samochodem skierował się do bramy wyjazdowej i tam go zatrzymali. Okazał się nim 33-letni obywatel Turcji. Policjanci potwierdzili, że przewoził on paczki z towarem opatrzonym zastrzeżonymi znakami towarowymi wielu światowych marek, w tym buty, skarpety, odzież i perfumy. Towar został zabezpieczony - podał podinspektor Robert Szumiata, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Obserwujący teren policjanci w trakcie rozmowy z 33-latkiem potwierdzili swoje wcześniejsze przypuszczenia. Okazało się, że zakupił on towar od trzech obywateli Sri Lanki i jednego obywatela Turcji. Podinspektor Szumiata poinformował, że w związku z tym w rejonie jednego z magazynów funkcjonariusze zatrzymali wskazane osoby w wieku od 34 do 49 lat. Z ustaleń policjantów wynikało, że już wcześniej sprzedawali oni towar różnym odbiorcom przyjeżdżającym na teren magazynów w Nadarzynie, jak i przewozili podrobiony towar na teren Wólki Kosowskiej.

Magazyny pełne podróbek

W trakcie przeszukania pięciu magazynów i trzech kontenerów morskich, policjantów wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP wsparło 50 funkcjonariuszy innych wydziałów Komendy Stołecznej Policji i kolegów z Biura do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. - Zabezpieczyli oni łącznie prawie 40 tysięcy sztuk towarów, w tym prawie 30 tysięcy par obuwia, ponad 1750 sztuk odzieży, ponad 4560 sztuk perfum, a także ponad 3240 sztuk torebek i portfeli na kwotę ponad 30 milionów złotych - wyliczył rzecznik KSP.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli też gotówkę w kwocie 24 tysięcy złotych.

- Czterem zatrzymanym osobom zostały przedstawione 62 zarzuty z art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej za to, że działając wspólnie i w porozumieniu, ze sprzedaży podrobionego towaru uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem - podsumował podinspektor Szumiata.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Autorka/Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl