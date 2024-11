- Podobnie, jak to było w środę, prowadzone będą oględziny miejsca zdarzenia, w tym z użyciem drona - przekazał prokurator Bagiński. Zaznaczył, że obecnie, z uwagi na stan konstrukcji hali, która w części grozi nadal zawaleniem, to jedyna możliwość przeprowadzenia tego typu czynności.

Czekają na decyzję inspektora nadzoru budowlanego

- Do środka tej hali (...) nie możemy wejść. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie to możliwe. Wszystko zależy od decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Tylko on może wyrazić zgodę na wejście. Dopóki to się nie stanie, nikt nie zaryzykuje bezpieczeństwa ludzi - dodał szef mławskiej prokuratury rejonowej.