W wyniku zderzenia samochodu osobowego i wojskowej ciężarówki pod Płockiem zginęły dwie osoby. Do szpitala trafił czteroletni chłopiec. Prokuratura przekazała wstępne ustalenia dotyczące okoliczności wypadku.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek w rejonie miejscowości Stare Chabowo i Milewko, na drodze krajowej numer 10. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i wojskowej ciężarówki zginęli kobieta i mężczyzna podróżujący osobówką. W aucie był także ich czteroletni syn. Chłopiec nie odniósł poważnych obrażeń. Został zabrany do szpitala.

Kierowca "zjechał na przeciwległy pas"

W środę prokuratura przekazała nam wstępne ustalenia dotyczące tej tragedii.

- Na miejscu zdarzenia był obecny prokurator i dokonał oględzin. Bardzo wstępne ustalenia są takie, że kierowca samochodu osobowego z niewiadomych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z prawidłowo jadącą ciężarówką wojskową. Pojazd uderzył w tylną część ciężarówki – naczepę. Śmierć na miejscu ponieśli kobieta i mężczyzna w wieku czterdziestu kilku lat. Dziecko jeszcze wczoraj (we wtorek – red.) znajdowało się w szpitalu w Płocku – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku prokurator Bartosz Maliszewski.

Wniosek do sądu o ustanowienie opieki

Na środę zaplanowano przeprowadzenie sekcji zwłok ofiar wypadku.

- Kierująca pojazdem ciężarowym żołnierka była trzeźwa. Do badań toksykologicznych została zabezpieczona krew. Prokurator powołał biegłego z zakresu techniki samochodowej. Do wtorku przesłuchano co najmniej pięciu świadków, w tym również osoby, które widziały przebieg wypadku – wyjaśnił prokurator Maliszewski.

- Ponadto prokurator podjął działania związane z wystąpieniem do sądu rodzinnego o ustanowienie opieki nad dzieckiem zmarłych w wypadku osób. Jego sytuacja rodzinna jest taka, że wymagało to działań prokuratury i sądu rodzinnego – dodał w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik płockiej prokuratury.

