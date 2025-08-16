Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy. Jest śledztwo

Do tragicznego zdarzenia doszło 9 sierpnia około godziny 23 w sąsiedztwie miejscowości Męczyn Kolonia, na drodze wojewódzkiej numer 696.
Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierujący samochodem marki BMW, 29-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, jadąc prostym i nieoświetlonym odcinkiem drogi, utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo.
Auto stanęło w płomieniach. Kierowca wypadł z samochodu. Ciało znaleziono kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia.
Trwa ustalanie przyczyn tragedii
"Przeprowadzone zostały sądowo-lekarskie oględziny zwłok mężczyzny. Badane jest to, czy kierowca był pod wpływem alkoholu. Obecnie wykonywane są też inne czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyn i przebiegu tego zdarzenia. zdarzenia" - informuje w komunikacie Krystyna Gołąbek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
Śledztwo prowadzone w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku komunikacyjnego.
§1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
