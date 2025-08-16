Spalone auto, kilkanaście metrów dalej ciało kierowcy. Jest śledztwo

10.10.2024 | Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło 9 sierpnia około godziny 23 w sąsiedztwie miejscowości Męczyn Kolonia, na drodze wojewódzkiej numer 696.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierujący samochodem marki BMW, 29-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego, jadąc prostym i nieoświetlonym odcinkiem drogi, utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo.

Auto stanęło w płomieniach. Kierowca wypadł z samochodu. Ciało znaleziono kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia.

Trwa ustalanie przyczyn tragedii

"Przeprowadzone zostały sądowo-lekarskie oględziny zwłok mężczyzny. Badane jest to, czy kierowca był pod wpływem alkoholu. Obecnie wykonywane są też inne czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyn i przebiegu tego zdarzenia. zdarzenia" - informuje w komunikacie Krystyna Gołąbek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Śledztwo prowadzone w sprawie spowodowania śmiertelnego wypadku komunikacyjnego.

§1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Artykuł 177 Kodeksu karnego

Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Mokobodach

Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Mokobodach

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 6️⃣ wypadków śmiertelnych.

➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 2️⃣2️⃣3️⃣.



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️ pic.twitter.com/KvXqo7supI — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 15, 2025 Rozwiń