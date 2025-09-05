Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Odpowiedzą za przemyt. Na obrót tymi gazami trzeba mieć pozwolenie

Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym
Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym
Źródło: KAS
Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt gazu cieplarnianego. W kontrolowanym pojeździe i na posesji, z której wyjeżdżał, znaleziono ponad cztery tysiące butli o wartości powyżej czterech milionów złotych.

W jednej z podwarszawskich miejscowości funkcjonariusze skarbówki zatrzymali do kontroli ciężarówkę. - W naczepie pojazdu znaleźli 40 palet, na których było 1 340 butli z czynnikiem chłodniczym wykorzystywanym do napełniania układów klimatyzacji - przekazała rzeczniczka KAS aspirant Justyna Pasieczyńska.

Skontrolowano również posesję, z której wyjechał zatrzymany samochód. W magazynie znaleźli kolejne 2 845 butli z tą samą zawartością. W pomieszczeniu były też palety ze zużytymi butlami.

Łącznie zabezpieczono ponad cztery tysiące butli o łącznej wadze 42 ton i wartości powyżej czterech milionów złotych.

Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym
Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym
Źródło: KAS

Wymagane są specjalne pozwolenia

Za przemyt czynnika chłodniczego i nielegalny obrót tym towarem grozi kara do trzech lat więzienia.

Czynniki chłodnicze używane do układów klimatyzacji, należą do tzw. gazów cieplarnianych (F-gazy). Gazy te mają negatywny wpływ na warstwę ozonową. Z tego względu ich import, przywóz, produkcja i użycie są ściśle ewidencjonowane i podlegają szeregowi zakazów oraz ograniczeń.

Spełnienie wymogów związanych z legalnym obrotem gazem chłodniczym wiąże się z posiadaniem specjalnych pozwoleń i kontyngentów oraz zapłatą należności w postaci cła i podatku VAT.

Czytaj też: Nielegalne papierosy ukryli w kartonach z burakami i cebulą

Nielegalne papierosy w kartonach z warzywami
Nielegalne papierosy w kartonach z warzywami
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KAS

Udostępnij:
TAGI:
PrzemytKAS
Czytaj także:
Wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Łoś wszedł na autostradę, uderzył w niego samochód
Okolice
Policjanci zatrzymali nastolatka na motocrossie
15-letni motocyklista uciekał przed policją
Okolice
Pierwsi po prawej to prezydent Warszawy Stefan Starzyński i profesor Bogdan Pniewski podczas zwiedzania wystawy w 1938 r.
"Ubecy narzekali, iż nie ma kto na niego donieść"
Śródmieście
Kierujący na zakazie, przekroczył prędkość, chciał wręczyć łapówkę policjantom
Miał zakaz, przekroczył prędkość, policjantom chciał dać łapówkę
Okolice
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Globus na dachu, popiersie Mickiewicza, spójna elewacja
Śródmieście
Lotnisko Warszawa-Radom
Pas startowy naprawiony po katastrofie F-16
Okolice
Powstała koncepcja zagospodarowania obszaru Łuku Siekierkowskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Pionierski pomysł Warszawy na wielkie osiedle nad Wisłą
Mokotów
Wypadek w Nasielsku
Wszedł prosto pod ciężarówkę. Nie żyje
Okolice
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Kierowca przekroczył prędkość, był pijany, a w majtkach schował marihuanę
Okolice
Samochód porzucony na budowie chodnika i trawnika
Deweloper buduje chodnik i sieje trawnik. Na środku tkwi porzucone auto
Ursynów
Młody samiec latawca królewskiego
Samica wtapia się w tło. Samce zachwycają kolorami
Praga Północ
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
TVN24
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
Śródmieście
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Zaskakujące tłumaczenie
Ursynów
Areszt dla podejrzanego o wyłudzenia i wymuszenia
Wyłudzenia, wymuszenia, groźby. "Sprawa budzi szczególne oburzenie"
Okolice
Wypadek w miejscowości Tchórzowa
Van uderzył w drzewo, w środku było siedem osób
Okolice
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Mgła na Okęciu, opóźnione loty. "Widzialność słaba"
Włochy
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
Okolice
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Okolice
Cudzoziemiec musi opuścić Polskę
Musieli opuścić Polskę i długo nie będą mogli wrócić
Okolice
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
Monumentalna rzeźba na placu Trzech Krzyży
Śródmieście
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
Okolice
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
Okolice
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
Okolice
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
Ochota
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
Ulice
Budowa Trasy W-Z, 1949
Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac
Dariusz Gałązka
Porzucone odpady w Mińsku Mazowieckim
Trzy zasypane drogi i ogromne koszty sprzątania
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki