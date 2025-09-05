Odpowiedzą za przemyt. Na obrót tymi gazami trzeba mieć pozwolenie

Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym Źródło: KAS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W jednej z podwarszawskich miejscowości funkcjonariusze skarbówki zatrzymali do kontroli ciężarówkę. - W naczepie pojazdu znaleźli 40 palet, na których było 1 340 butli z czynnikiem chłodniczym wykorzystywanym do napełniania układów klimatyzacji - przekazała rzeczniczka KAS aspirant Justyna Pasieczyńska.

Skontrolowano również posesję, z której wyjechał zatrzymany samochód. W magazynie znaleźli kolejne 2 845 butli z tą samą zawartością. W pomieszczeniu były też palety ze zużytymi butlami.

Łącznie zabezpieczono ponad cztery tysiące butli o łącznej wadze 42 ton i wartości powyżej czterech milionów złotych.

Zabezpieczone butle z gazem cieplarnianym Źródło: KAS

Wymagane są specjalne pozwolenia

Za przemyt czynnika chłodniczego i nielegalny obrót tym towarem grozi kara do trzech lat więzienia.

Czynniki chłodnicze używane do układów klimatyzacji, należą do tzw. gazów cieplarnianych (F-gazy). Gazy te mają negatywny wpływ na warstwę ozonową. Z tego względu ich import, przywóz, produkcja i użycie są ściśle ewidencjonowane i podlegają szeregowi zakazów oraz ograniczeń.

Spełnienie wymogów związanych z legalnym obrotem gazem chłodniczym wiąże się z posiadaniem specjalnych pozwoleń i kontyngentów oraz zapłatą należności w postaci cła i podatku VAT.

Czytaj też: Nielegalne papierosy ukryli w kartonach z burakami i cebulą

Nielegalne papierosy w kartonach z warzywami Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa