Odpowiedzą za przemyt. Na obrót tymi gazami trzeba mieć pozwolenie

W jednej z podwarszawskich miejscowości funkcjonariusze skarbówki zatrzymali do kontroli ciężarówkę. - W naczepie pojazdu znaleźli 40 palet, na których było 1 340 butli z czynnikiem chłodniczym wykorzystywanym do napełniania układów klimatyzacji - przekazała rzeczniczka KAS aspirant Justyna Pasieczyńska.
Skontrolowano również posesję, z której wyjechał zatrzymany samochód. W magazynie znaleźli kolejne 2 845 butli z tą samą zawartością. W pomieszczeniu były też palety ze zużytymi butlami.
Łącznie zabezpieczono ponad cztery tysiące butli o łącznej wadze 42 ton i wartości powyżej czterech milionów złotych.
Wymagane są specjalne pozwolenia
Za przemyt czynnika chłodniczego i nielegalny obrót tym towarem grozi kara do trzech lat więzienia.
Czynniki chłodnicze używane do układów klimatyzacji, należą do tzw. gazów cieplarnianych (F-gazy). Gazy te mają negatywny wpływ na warstwę ozonową. Z tego względu ich import, przywóz, produkcja i użycie są ściśle ewidencjonowane i podlegają szeregowi zakazów oraz ograniczeń.
Spełnienie wymogów związanych z legalnym obrotem gazem chłodniczym wiąże się z posiadaniem specjalnych pozwoleń i kontyngentów oraz zapłatą należności w postaci cła i podatku VAT.
