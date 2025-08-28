Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tłumaczyli, że wypili zbyt dużo alkoholu

Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Moment uszkodzenia wiaty nagrał miejski monitoring
Źródło: Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki / Facebook
Dwóch młodych mężczyzn uszkodziło wiatę przystankową w Markach. Ich występek nagrała kamera miejskiego monitoringu, dzięki czemu wkrótce zostali zatrzymani przez policję. Podczas przesłuchania tłumaczyli, że wypili zbyt dużo alkoholu.

"Wczoraj, w biały dzień, na przystanku naprzeciwko ul. Dużej 'aktor' nowego filmu postanowił wprowadzić w życie własny scenariusz demolki. Efekt? Kolejny zniszczony przystanek… Niestety to nie pierwszy taki 'występ' w Markach" - napisał na Facebooku burmistrz Marek Jacek Orych.

Wpis został opublikowany 14 sierpnia. Dołączono do niego nagranie z kamery miejskiego monitoringu, która uchwyciła moment dewastacji przystanku. Widać na nim, jak do wiaty przy skrzyżowaniu ulic Pomnikowej i Piłsudskiego, podchodzi dwóch mężczyzn. Jeden opiera się rękoma o boczną szybę. Drugi kopie ją i wybija.

Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Źródło: Monitoring Miejski Urzędu Miasta Marki

Tłumaczyli się zbyt dużą ilością wypitego alkoholu

Urząd miasta zgłosił sprawę policji. Szkody wyceniono na kwotę około trzech tysięcy złotych.

W sprawę zaangażował się dzielnicowy, który przekazał kolegom swoje spostrzeżenia. "Dzięki dobrej znajomości rejonu służbowego przez dzielnicowego funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość obu mężczyzn i zatrzymali do sprawy 20- i 23-latka" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

Mężczyźni usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia. Policja podaje, że przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. "Swoje zachowanie próbowali tłumaczyć wypitą tego dnia zbyt dużą ilością alkoholu" - czytamy w komunikacie.

Policja przypomina, że za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat więzienia. Zapytaliśmy rzeczniczkę wołomińskiej komendy aspirant Monikę Kaczyńską o to, w jaki sposób ukarani zostali sprawcy dewastacji przystanku. Czekamy na informację.

"Będziemy piętnować osoby, które niszczą wspólne mienie"

Burmistrz Marek przekazał we wpisie w mediach społecznościowych, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej kamera miejskiego monitoringu uchwyciła grupę kilku młodych mężczyzn, którzy namalowali na przystanku nielegalne graffiti. Dodał, że także zostali oni ustaleni i ukarani przez policję.

"Będziemy publikować i piętnować osoby, które niszczą nasze wspólne mienie. Bo to nie jest ich własność, tylko nasza - wszystkich mieszkańców" - ostrzegał Orych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rzeźba "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow leży w trawie od trzech miesięcy
Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie
Żoliborz
Uszkodził też witrynę w drogerii
75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie
Moment ucieczki mężczyzny z parkingu
Porysował auto i uciekł, przeskakując przez bramę. Szukają go

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Monitoring Miejski Urzędu Miasta Marki

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaMarkiPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
Bielany
CBŚP zlikwidowało narkotykowe laboratorium w Żółwinie
Narkotykowe laboratorium zlikwidowane. Policjanci przejęli setki kilogramów klefedronu
Okolice
Adam Niedzielski
Kierwiński: Niedzielski nie wnioskował o ochronę policji, choć mógł
Okolice
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity przed restauracją. Sprawcy sami zgłosili się na policję
Okolice
Policjanci przerwali narkotykową transakcją
Przerwali narkotykową transakcję i przejęli torbę z marihuaną
Okolice
Rekordowo niski poziom wody w Wiśle
Najniższy wynik w historii pomiarów
Śródmieście
Upał w mieście
Skwar taki, że obowiązują alarmy drugiego stopnia
METEO
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci blokujących drogę
Okolice
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ponad połowa dzielnic przeciwko nocnej prohibicji
Śródmieście
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
Okolice
Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
Białołęka
Prace na Słomińskiego
Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy
Stacja Warszawa Zachodnia
Każdego dnia może z niego korzystać ponad 100 tysięcy osób
Ochota
Peron dworca kolejowego Warszawa Wschodnia
Przebudują Warszawę Wschodnią. "Zmiana będzie radykalna"
Piotr Bakalarski
Kontrole kierowców przewozu osób, zatrzymano czterech cudzoziemców (zdj. ilustracyjne)
Kontrole przy dworcach. Zatrzymali czterech kierowców
Śródmieście
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął od ciosów drewnianą kantówką
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Pociągi omijały cztery stacje
Komunikacja
Kradzież paliwa. Policja szuka tego mężczyzny
Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera
Okolice
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
Wypadek w miejscowości Gielniów
Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci
Okolice
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty
Okolice
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka
Do zdarzenia doszło na stacji Marymont
Na stacji metra uderzył mężczyznę i groził kobiecie
Żoliborz
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia. Podano przyczynę
Śródmieście
Niektóre linie autobusowe będą kursować częściej
Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach
Komunikacja
Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa
Ulice
Uszkodzony tunel w Sulejówku
Na dwa miesiące zamkną tunel uszkodzony przez ciężarówkę
Okolice
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Usuwają beton sprzed ratusza. Będzie więcej zieleni
Okolice
Przebieg planowanej S7 na wizualizacji
Urząd wydał "wuzetkę" dla bloku. W miejscu planowanej ekspresówki
Bielany
22-latek został zatrzymany po pościgu
Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi
Praga Północ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki