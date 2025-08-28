Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tłumaczyli, że wypili zbyt dużo alkoholu

Moment uszkodzenia wiaty nagrał miejski monitoring Źródło: Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki / Facebook

"Wczoraj, w biały dzień, na przystanku naprzeciwko ul. Dużej 'aktor' nowego filmu postanowił wprowadzić w życie własny scenariusz demolki. Efekt? Kolejny zniszczony przystanek… Niestety to nie pierwszy taki 'występ' w Markach" - napisał na Facebooku burmistrz Marek Jacek Orych.

Wpis został opublikowany 14 sierpnia. Dołączono do niego nagranie z kamery miejskiego monitoringu, która uchwyciła moment dewastacji przystanku. Widać na nim, jak do wiaty przy skrzyżowaniu ulic Pomnikowej i Piłsudskiego, podchodzi dwóch mężczyzn. Jeden opiera się rękoma o boczną szybę. Drugi kopie ją i wybija.

Wandale uszkodzili wiatę przystankową Źródło: Monitoring Miejski Urzędu Miasta Marki

Tłumaczyli się zbyt dużą ilością wypitego alkoholu

Urząd miasta zgłosił sprawę policji. Szkody wyceniono na kwotę około trzech tysięcy złotych.

W sprawę zaangażował się dzielnicowy, który przekazał kolegom swoje spostrzeżenia. "Dzięki dobrej znajomości rejonu służbowego przez dzielnicowego funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość obu mężczyzn i zatrzymali do sprawy 20- i 23-latka" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.

Mężczyźni usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia. Policja podaje, że przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. "Swoje zachowanie próbowali tłumaczyć wypitą tego dnia zbyt dużą ilością alkoholu" - czytamy w komunikacie.

Policja przypomina, że za zniszczenie mienia grozi kara do pięciu lat więzienia. Zapytaliśmy rzeczniczkę wołomińskiej komendy aspirant Monikę Kaczyńską o to, w jaki sposób ukarani zostali sprawcy dewastacji przystanku. Czekamy na informację.

"Będziemy piętnować osoby, które niszczą wspólne mienie"

Burmistrz Marek przekazał we wpisie w mediach społecznościowych, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej kamera miejskiego monitoringu uchwyciła grupę kilku młodych mężczyzn, którzy namalowali na przystanku nielegalne graffiti. Dodał, że także zostali oni ustaleni i ukarani przez policję.

"Będziemy publikować i piętnować osoby, które niszczą nasze wspólne mienie. Bo to nie jest ich własność, tylko nasza - wszystkich mieszkańców" - ostrzegał Orych.

