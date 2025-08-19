Zginął 16-letni motocyklista, badają przyczyny tragedii

Do tego zdarzenia doszło w piątek, 15 sierpnia, w miejscowości Lipniki w powiecie węgrowskim.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nastolatek, poruszając się drogą gruntową, stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej, chłopak zmarł na miejscu" - napisała w komunikacie asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy przeprowadzili czynności procesowe i zabezpieczyli ślady, aby dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku.
Jazda motocyklem, wymaga dużych umiejętności, doświadczenia i odpowiedzialności. Brak uprawnień, niedostawanie prędkości do warunków drogowych, a także brawura mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. Apelujemy do rodziców i opiekunów – zwracajcie uwagę, czy wasze dzieci poruszają się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Rozmowa o zagrożeniach może uchronić je przed nieodwracalnymi skutkami.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Węgrów