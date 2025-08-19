Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zginął 16-letni motocyklista, badają przyczyny tragedii

W wypadku zginął 16-letni motocyklista (zdjęcie ilustracyjne)
W wypadku zginął 16-letni motocyklista (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Policjanci badają okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na drodze gruntowej stracił on panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Do tego zdarzenia doszło w piątek, 15 sierpnia, w miejscowości Lipniki w powiecie węgrowskim.

 "Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nastolatek, poruszając się drogą gruntową, stracił panowanie nad motocyklem i uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej, chłopak zmarł na miejscu" - napisała w komunikacie asp. Monika Księżopolska z policji w Węgrowie.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy przeprowadzili czynności procesowe i zabezpieczyli ślady, aby dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia
Auto przygniotło mężczyznę, który wymieniał koło
"Tragiczny bilans" długiego weekendu
TVN24
Wypadek na Drodze Gdyńskiej. Jedna osoba zginęła, jedna usłyszała zarzuty
256 ofiar wypadków od początku wakacji
TVN24
Jazda motocyklem, wymaga dużych umiejętności, doświadczenia i odpowiedzialności. Brak uprawnień, niedostawanie prędkości do warunków drogowych, a także brawura mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji. Apelujemy do rodziców i opiekunów – zwracajcie uwagę, czy wasze dzieci poruszają się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Rozmowa o zagrożeniach może uchronić je przed nieodwracalnymi skutkami.
Policja

ZOBACZ TAKŻE: Trzy wypadki i pożar na jednej trasie. Są ofiary.

Wypadek na trasie S8
Wypadek na trasie S8
Źródło: Kontakt24/ Kamila
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Węgrów

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieDrogi w PolscemotocyklistaPolicja
Czytaj także:
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Zniknął z jej oszczędnościami
Okolice
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Starówce
Zgubiła się podczas zwiedzania Starówki, mówi tylko po francusku
Śródmieście
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Pożar na podziemnym parkingu. Płonęło auto elektryczne
Włochy
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Ulice
Wypadek na DK50 (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał. Miał zakaz prowadzenia aut
Okolice
W ramach wprowadzania nowego systemu wymienionych zostanie 13 tysięcy kasowników
Będzie nowy system biletowy. Co się zmieni dla pasażerów
Śródmieście
Wizualizacja koncepcji Kampusu Centralnego UW
Bez samochodów, przyjazny pieszym. Tak ma się zmienić kampus główny UW
Śródmieście
Zuchwała próba kradzieży
Wyrwała ratowniczce medycznej portfel z ręki, gdy ta udzielała pomocy
Targówek
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
Ulice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia
Okolice
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Żona podejrzana o zabicie męża. W domu były małe dzieci
Okolice
Wyschnięty staw Morskie Oko w Wawrze
Wczoraj pływały tu ryby, dziś pomosty stoją w piachu
Dariusz Gałązka
Interwencja straży miejskiej na Zielenieckiej
Uderzył przechodnia w głowę metalową rurką. Poszło o 50 złotych
Praga Południe
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
"Złodziej zaatakował nożem ochroniarza". Sprawca poszukiwany
Bielany
Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska
"Wobec rosnącego ryzyka...". Zamykają wejście do rezerwatu
Ursynów
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim nieczynne
Kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim zamknięte
Mokotów
Jechał hulajnogą elektryczną po ulicy, był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał hulajnogą po ulicy, był kompletnie pijany
Okolice
Sprawa zabójstwa Jaroszewiczów
Jedna z najbardziej bulwersujących zbrodni lat 90. Uzasadnienie wyroku
Śródmieście
Zniszczenia po pożarze bloku w Ząbkach
Pożar zniszczył ponad 200 mieszkań. Miasto uruchomiło finansową pomoc
Okolice
Co dalej z uchwałą krajobrazową?
Uchwała krajobrazowa od nowa. Rozpoczęły się konsultacje
Śródmieście
Kierowca jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Jechał slalomem, po drodze wyrzucił butelkę
Okolice
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Czołowe zderzenie z cysterną. Cztery osoby nie żyją
Okolice
warszawa dworzec centralny shutterstock_1784238482
Płonęły ubrania na Dworcu Centralnym. Strażacy ewakuowali 50 osób
Śródmieście
Dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Od czterech lat ukrywał się przed policją, wpadł przez alkohol
Mokotów
Niewybuch znaleziono w okolicach mostu Gdańskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Niewybuch przy moście Gdańskim
Śródmieście
Stadion Legii przy Łazienkowskiej
Chciał kupić koszulkę klubu, został pobity
Śródmieście
Na moście Poniatowskiego zostanie wymieniona dylatacja
Zwężenie na moście Poniatowskiego
Śródmieście
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i przepadł. Akcja poszukiwawcza
Okolice
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Drogowcy wrócili na Wisłostradę
Żoliborz
Przebudowa Złotej
Ponad 40 gorących nocy w ciągu trzech miesięcy. Trzy kilometry dalej już tylko 17
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki