Członkini komisji wyborczej zakażona. "Czuliśmy się w obowiązku poinformować, że jest realne zagrożenie"

- O samym przypadku dowiedzieliśmy się od osoby zakażonej. Było to bodajże w okolicach środy i zaczęliśmy działania we współpracy z sanepidem - mówiła o członkini komisji wyborczej, u której wykryto koronawirusa, wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska. Dodała, że urzędnicy czekają na wyniki testów członków rodziny kobiety. Jej mąż i teść też zasiadali w komisjach.

Jak powiedziała wójt, członkini jednej z komisji w gminie Jasieniec (województwo mazowieckie) nie wykazywała żadnych objawów . Wyjaśniła, że kobieta miała w poniedziałek po wyborach prezydenckich zaplanowane przyjęcie do szpitala. W ramach procedury wykonano jej test na COVID-19.

Czekają na wyniki testów

Wójt mówiła w sobotę na antenie TVN24, że urzędnicy o samym przypadku dowiedzieli się od zakażonej, która zadzwoniła i "poinformowała, że jest dodatnia". Dodała, że było to w okolicach środy. - Zaczęliśmy działania we współpracy z sanepidem. Pytaliśmy o wszelkie procedury, co dalej, gdyż mieliśmy wiedzę, że członkowie rodziny zasiadali w tych innych komisjach. Okazało się, że członkowie rodziny mają mieć testy w czwartek. Wierzę, że te testy się odbyły. W tej chwili czekamy – zaznaczyła Marta Cytryńska.