Okolice

Nieprawidłowości w liczeniu głosów. Zarzuty dla członków podwarszawskiej komisji

Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
25.07.2025 | Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej
Źródło: TVN24
Prokurator przedstawił zarzuty dziewięciu członkom Obwodowej Komisji Wyborczej numer 12 w Kobyłce. To efekt śledztwa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, dotyczącego nieprawidłowości w liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie nadużyć przy obliczaniu głosów w związku wyborami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 12 w Kobyłce, przez nieprawidłowe przypisanie głosów oddanych na kandydatów.

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów wobec dziewięciu osób. Dotychczas wykonano czynności z udziałem pięciu osób. Czynności z pozostałymi osobami są planowane w najbliższym czasie" - poinformowała w komunikacie prokurator Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Do trzech lat więzienia

Prokurator zarzuca członkom Obwodowej Komisji Wyborczej niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy, czyli Kodeksu wyborczego oraz Uchwały nr 165/2025 Państwowej Komisji Wyborczej z 23 kwietnia 2025 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

Jak przekazała prokuratura, niedopełnienie tych obowiązków skutkowało nieprawidłowym przypisaniem głosów poszczególnym kandydatom. Czyny te zostały zakwalifikowane z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Kodeks karny

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

TAGI:
Wybory prezydenckie 2025Prokuratura
