Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy

W czwartek doszło do katastrofy samolotu wojskowego F-16 w Radomiu podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show. Informację potwierdził koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, dodając, że pilot nie przeżył. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w katastrofie zginął major Maciej "Slab" Krakowian.

- Jutrzejsze rejsy PLL LOT do Radomia i z Radomia zostaną wykonane z Lotniska Chopina w Warszawie. W kontakcie z pasażerami jest nasze call center - wszystkim pasażerom zapewnimy transport do i z lotniska. Składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim (pilota -red.) bardzo dziękujemy za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji - poinformował późnym wieczorem w czwartek rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

- W chwili obecnej nasze myśli są z rodziną i bliskimi pana Majora, składamy nasze najszczersze wyrazy współczucia (...) - przekazał wcześniej w czwartek Moczulski. Zapewnił, że w przypadku jakichkolwiek zmian służby operacyjne przewoźnika będą w kontakcie z pasażerami i na pewno nie zostaną oni bez opieki.

Dodał, że w czwartek obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego.

Dwa przyloty

Zgodnie z harmonogramem na stronie lotniska Warszawa-Radom na piątek planowano dwa przyloty - z Rzymu i Prewezy - i jeden odlot, do Prewezy. Mogą one zostać przekierowane do Warszawy.

Na materiałach wideo publikowanych w internecie i przekazywanych przez media widać, jak samolot ze znaczną prędkością uderza w ziemię na terenie lotniska.

- Jeszcze jest za wcześnie, abyśmy mogli wypowiedzieć się na temat dalszego funkcjonowania operacyjnego lotniska Warszawa-Radom - przekazała rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych Anna Dermont.