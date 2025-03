Chciał driftować na parkingu, zniszczył szlaban i omal nie wpadł do rzeki

Drift na parkingu w Karczewie Źródło: tvnwarszawa.pl

Zniszczony przód auta i zdemolowany szlaban - tak zakończyło się driftowanie na parkingu przy jeziorze Moczydło w Karczewie. Samochód omal nie wpadł do pobliskiej rzeki. Przejechał też bardzo blisko nagrywających go osób. "Zabrakło jednego... rozumu" - napisał burmistrz miasta. Autem jechały dwie osoby, obie pod wpływem alkoholu.

Po godzinie 1 w nocy, z piątku na sobotę, grupa kilku osób postanowiła zamienić parking przy jeziorze Moczydło w Karczewie w plac do driftowania.

Nagranie z niebezpiecznej "rozrywki" zamieścił na Facebooku burmistrz Karczewa. Widać na nim, jak po środku placu stoją dwie osoby. Ewidentnie nagrywają to, co zaraz ma się wydarzyć. Po chwili zostają minięte w bliskiej odległości przez rozpędzony samochód, który wjeżdża na plac. Kierowca najpewniej chciał zakręcić "bączka", obrót jednak się nie udaje. W połowie kółka auto z impetem wpada na szlaban, odgradzający parking od rzeki Jagodzianki.

Auto wpadło w szlaban Źródło: tvnwarszawa.pl

"To nie sceny z filmu Szybcy i Wściekli ani z gry GTA.... To sceny z dzisiejszej nocy uchwycone przez miejski monitoring na parkingu przy Moczydle... Była prędkość, była noc, były filmiki i widzowie. Zabrakło jednego.... rozumu. Samochód zdemolował szlaban i cudem nie wpadł do Jagodzianki" - opisał incydent Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.

Na miejscu interweniowała policja. - Oplem jechało dwóch obywateli Gruzji. Zostali przebadani na zawartość alkoholu w organizmie, byli pod wpływem. Żaden z nich nie przyznaje się do kierowania. Zostali zatrzymani - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

