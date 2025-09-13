Do zdarzenia doszło w Józefowie w powiecie otwockim Źródło: Google Maps

Informację o znalezisku Żandarmeria Wojskowa opublikowała w sobotę, chwilę przed godziną 11 w mediach społecznościowych.

Jak czytamy we wpisie z serwisu X, Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie w powiecie otwockim, gdzie policja odnalazła przedmiot "przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot".

"Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy" - dodano.

#ŻandarmeriaWojskowa prowadzi czynności w Józefowie, pow. otwocki, gdzie #Policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków ppanc typu Fagot.

