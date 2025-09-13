Logo TVN Warszawa
Odnaleziono przedmiot przypominający wyrzutnię pocisków. Akcja żandarmerii pod Otwockiem

Żandarmeria Wojskowa
Do zdarzenia doszło w Józefowie w powiecie otwockim
Źródło: Google Maps
Akcja służb w powiecie otwockim. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że odnaleziono przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych. Na miejscu pracują biegły, pirotechnicy i saperzy.

Informację o znalezisku Żandarmeria Wojskowa opublikowała w sobotę, chwilę przed godziną 11 w mediach społecznościowych.

Jak czytamy we wpisie z serwisu X, Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie w powiecie otwockim, gdzie policja odnalazła przedmiot "przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot".

"Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy" - dodano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
Wesoła
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

