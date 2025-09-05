Informację o wypadku strażacy otrzymali około godziny 4.20. Na miejsce pojechały trzy zastępy.
- Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z łosiem. Pojazdem podróżowały cztery osoby - dwóch dorosłych mężczyzn i dwoje dzieci w wieku 9 i 13 lat. W wyniku zdarzenia pasażer odniósł obrażenia głowy. Został zabrany do szpitala - poinformował młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Jak doprecyzowała aspirant sztabowy Katarzyna Zych z grodziskiej policji, do wypadku doszło na jezdni w kierunku Poznania na wysokości miejscowości Izdebno Kościelne.
Autostrada w tym kierunku była zablokowana na czas pracy służb. Obecnie ruch odbywa się bez zakłóceń.
Łoś, który wtargnął na jezdnię, nie przeżył zderzenia.
Przeczytaj także: Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl