Wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o wypadku strażacy otrzymali około godziny 4.20. Na miejsce pojechały trzy zastępy.

- Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z łosiem. Pojazdem podróżowały cztery osoby - dwóch dorosłych mężczyzn i dwoje dzieci w wieku 9 i 13 lat. W wyniku zdarzenia pasażer odniósł obrażenia głowy. Został zabrany do szpitala - poinformował młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak doprecyzowała aspirant sztabowy Katarzyna Zych z grodziskiej policji, do wypadku doszło na jezdni w kierunku Poznania na wysokości miejscowości Izdebno Kościelne.

Autostrada w tym kierunku była zablokowana na czas pracy służb. Obecnie ruch odbywa się bez zakłóceń.

Łoś, który wtargnął na jezdnię, nie przeżył zderzenia.

Przeczytaj także: Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego

Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego Źródło: TVN24/Miejski Reporter