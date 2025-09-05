Logo TVN Warszawa
Okolice

Łoś dostał się autostradę, uderzył w niego samochód

Wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek pod Grodziskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: tvnwarszawa.pl
W piątek rano na autostradzie A2 doszło do wypadku. Samochód, którym podróżowało dwoje dorosłych i dwoje dzieci, uderzył w łosia. W wyniku zdarzenia pasażer auta odniósł obrażenia głowy. Zwierzę nie przeżyło.

Informację o wypadku strażacy otrzymali około godziny 4.20. Na miejsce pojechały trzy zastępy.

- Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z łosiem. Pojazdem podróżowały cztery osoby - dwóch dorosłych mężczyzn i dwoje dzieci w wieku 9 i 13 lat. W wyniku zdarzenia pasażer odniósł obrażenia głowy. Został zabrany do szpitala - poinformował młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak doprecyzowała aspirant sztabowy Katarzyna Zych z grodziskiej policji, do wypadku doszło na jezdni w kierunku Poznania na wysokości miejscowości Izdebno Kościelne.

Autostrada w tym kierunku była zablokowana na czas pracy służb. Obecnie ruch odbywa się bez zakłóceń.

Łoś, który wtargnął na jezdnię, nie przeżył zderzenia.

Przeczytaj także: Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego

Zostawił auto przed remizą
Zostawił auto przed remizą. Strażacy nie mogli wyjechać do tonącego
Źródło: TVN24/Miejski Reporter

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

