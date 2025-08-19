Śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał. Od kilku tygodni miał zakaz prowadzenia aut

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w środę, 13 sierpnia w miejscowości Groszowice w gminie Jedlnia-Letnisko koło Radomia. Policja opisuje, że rano 64-letni kierowca, cofał pojazdem, aby wyjechać z parkingu na drogę. Podczas tego manewru potrącił 77-latka, przechodzącego przez jezdnię.

"Nie zatrzymując się, by udzielić pomocy, sprawca odjechał z miejsca wypadku. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł" - informuje w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pionkach. W kilka godzin dotarli do 64-letniego kierowcy i go zatrzymali. "Mężczyzna był nietrzeźwy - badanie wykazało około promila alkoholu w jego organizmie. Pobrano również próbki krwi do dalszych badań laboratoryjnych" - zaznacza Jaśkiewicz.

Dodaje, że po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnej bazie danych, okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd orzekł go zaledwie kilka tygodni wcześniej.

Kierowca trafił do policyjnej celi, a następnie doprowadzono go do prokuratury. Śledczy przedstawili mu zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku, nieudzielenia pomocy poszkodowanemu oraz złamania sądowego zakazu kierowania pojazdami. Sąd przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt, decydując, że 64-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

👮Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym



➡️ Minionej doby na polskich drogach doszło do 5⃣ wypadków śmiertelnych.

➡️ Od początku wakacji takich zdarzeń było 2⃣5⃣6⃣.



Apelujemy o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze‼️ pic.twitter.com/lBKEq0IYDe — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 19, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD