Straż graniczna zatrzymała trzy osoby

Straż graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która miała organizować przedostanie się do Polski cudzoziemcom i legalizować ich pobyt. Jak wyliczono, przez sześć lat grupa ułatwiła przyjazd ponad 12 tysięcy osób z Azji, Afryki, Dalekiego Wschodu i Ukrainy. Zatrzymano trzy osoby, w tym wysokich urzędników urzędu pracy w Grójcu (Mazowieckie).

"Na trop grupy przestępczej, funkcjonującej w strukturach jednego z powiatowych urzędów pracy na Mazowszu, funkcjonariusze wpadli po rozbiciu w maju 2024 roku innej zorganizowanej grupy działającej w tej samej instytucji i zatrzymaniu 10 osób" - poinformowała mjr Dagmara Bielec, rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jak dodała, wśród zatrzymanych byli urzędnicy, którzy pozostają w areszcie. Ustaliliśmy, że chodzi o pracowników powiatowego urzędu pracy w Grójcu.

Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

12,5 tysiąca cudzoziemców z trzech kontynentów

Podejrzanym zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z procedurą wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Urzędnicy mieli umożliwiać nielegalne przekroczenie granicy Polski cudzoziemcom z krajów wysokiego ryzyka migracyjnego, dzięki dostarczeniu dokumentów wymaganych do polskiej wizy. Zarzucono im także poświadczanie nieprawdy co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca, co uznano za działania na szkodę interesu publicznego.

"Materiał dowodowy zabezpieczony podczas śledztwa oraz ustalenia funkcjonariuszy pozwalają stwierdzić, że dzięki przestępczej działalności grupy trwającej od 2018 do 2024 roku, blisko 12 500 cudzoziemców z Azji Centralnej, Afryki, Dalekiego Wschodu i Ukrainy uzyskało dokumenty uzupełniające niezbędne do wnioskowania o wizę, a po jej uzyskaniu nabycia prawa do nielegalnego wjazdu do Polski i tym samym do innych krajów strefy Schengen" - opisała Dagmara Bielec.

Funkcjonariusze ustalili, że członkowie grupy wykorzystywali dane personalne zarówno legalnych pracodawców, jak i tzw. słupów - tworzyli fikcyjnych pracodawców i na ich dane składali fałszywe wnioski o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Zatrzymano trzy osoby

Straż graniczna weszła do domów i urzędu pracy

Zatrzymania były efektem pracy funkcjonariuszy operacyjno-śledczych z Placówki Straży Granicznej w Radomiu Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie.

Podczas przeszukań lokali zajmowanych przez zatrzymane osoby oraz powiatowego urzędu pracy funkcjonariusze znaleźli nośniki danych oraz dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie. W trakcie czynności skonfiskowano ponad 117 tysięcy złotych, a także trzy pojazdy.

W Prokuraturze Rejonowej w Grójcu zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnego przekraczania granicy RP. Decyzją sądu wobec dwóch zatrzymanych osób, będących urzędnikami, zastosowano trzymiesięczny areszt.