Ksiądz podejrzany o posiadanie mefedronu zawieszony przez archidiecezję

Grodzisk Mazowiecki Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Ksiądz z Archidiecezji Warszawskiej usłyszał zarzuty prokuratorskie dotyczące posiadania oraz nieodpłatnego udzielania mefedronu. Przyznał się do winy. Władze archidiecezji podjęły decyzję o zwieszeniu go w czynnościach duszpasterskich. Duchowny zostanie również skierowany na terapię.

O sprawie poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim nadzoruje dochodzenie przeciwko Jarosławowi N. podejrzanemu o posiadanie mefedronu i udzielenie nieodpłatnie mefedronu innej osobie. Do zdarzeń doszło w dniu 8 maja 2025 r. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia rozprawy przed sądem" - czytamy na portalu X. "Podejrzany jest księdzem. Narkomania to problem dotyczący wszystkich grup społecznych i zawodowych" - dodano.

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim nadzoruje dochodzenie przeciwko Jarosławowi N. podejrzanemu o posiadanie mefedronu i udzielenie nieodpłatnie mefedronu innej osobie. Do zdarzeń doszło w dniu 8 maja 2025 r. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i… pic.twitter.com/DIuihwvhl9 — Prokuratura Okręgowa w Warszawie (@Prok_Okreg_Wawa) May 16, 2025

Ksiądz zawieszony. Czeka go terapia

W piątek Archidiecezja Warszawska wydała w tej sprawie oświadczenie. "W związku z informacją o zatrzymaniu jednego z duchownych Archidiecezji Warszawskiej pod zarzutem posiadania oraz nieodpłatnego udzielenia mefedronu, informujemy, że władze archidiecezji - niezwłocznie po zdarzeniu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu - podjęły decyzję o jego zawieszeniu we wszystkich czynnościach duszpasterskich, w tym w publicznym sprawowaniu sakramentów, do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy" - napisał w nim jej rzecznik ks. Przemysław Śliwiński.

"Po przyznaniu się do winy, w związku z naruszeniem kanonu 285 Kodeksu Prawa Kanonicznego, duchowny został objęty nakazem karnym i skierowany do odosobnionego miejsca, gdzie będzie przebywał do czasu zakończenia postępowań cywilnego i kanonicznego" - czytamy dalej.

Ks. Śliwiński podkreślił na koniec, że "niezależnie od konsekwencji wynikających z prawa państwowego oraz z postępowania kościelnego, duchownego czeka obowiązek podjęcia stosownej terapii".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo