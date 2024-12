Do zdarzenia doszło pod Gostyninem Interwencja policji w osadzie Kruk Źródło: Kontakt24 - Manhattan Interwencja policji w osadzie Kruk Źródło: Kontakt24 - Manhattan Interwencja policji w osadzie Kruk Źródło: Kontakt24 - Manhattan

W środę 25 grudnia, po godzinie 19, policjanci otrzymali zgłoszenie o zakrwawionym mężczyźnie, biegającym przed blokiem. Interweniowali w osadzie Kruk, należącej do wsi Gorzewo, położonej w powiecie gostynińskim.

Gdy przyjechali na miejsce, mężczyzny opisanego w zgłoszeniu nie było już pod blokiem. - Policjanci weszli do mieszkania, z którego wybiegł. Wewnątrz znaleziono ciało 64-letniej kobiety oraz pobitego 63-latka, którego pogotowie zabrało do szpitala. Na miejscu zatrzymano 35-letniego mężczyznę - poinformował Rafał Jeżak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Podejrzanym 35-letni syn

Policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegóły i okoliczności zdarzenia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że 35-letni syn zabił 64-letnią matkę i ranił 63-letniego ojca. Funkcjonariusze w mieszkaniu, w którym doszło do zdarzenia nie znaleźli żadnych narzędzi, mogących służyć do popełnienia przestępstwa. Prawdopodobnie doszło do niego na skutek pobicia.

