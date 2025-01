Będzie nowy most kolejowy nad Wisłą. Jest szansa na kładkę

Most kolejowy do rozbiórki Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Wyłoniony w przetargu wykonawca przygotuje projekty wykonawcze i zrealizuje prace budowlane. Zakres prac obejmuje linię kolejową na odcinku od stacji Czachówek Wschodni do Pilawy.

- Zmodernizowane zostaną tory, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem, co pozwoli na przywrócenie połączeń pasażerskich z prędkością 120 kilometrów na godzinę. Z taką samą szybkością na nowych torach będą mogły jeździć pociągi towarowe - linia od Skierniewic do Łukowa stanowi obwodnicę towarową dla Warszawy - poinformował Karol Jakubowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Powstanie dwutorowa konstrukcja

Ważnym elementem tego zadania będzie budowa nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. Znajdą się na nim dwa tory (obecna przeprawa jest konstrukcją jednotorową), dzięki czemu zlikwidowane zostanie tak zwane wąskie gardło. Obecnie jest ono raczej teoretyczne, bo na linii odbywa się wyłącznie ruch towarowy, po wybuchu wojny w Ukrainie bardzo ograniczony. Ale to ma się zmienić.

Stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą nowe wiaty, ławki i elementy informacji pasażerskiej.

Na modernizację odcinka od Czachówka Wschodniego do Pilawy wraz z mostem w Górze Kalwarii kolejarze planują wydać około 1,3 miliarda złotych. Prace mają być realizowane w latach 2025-28. W dalszej kolejności (2026-2029) inwestor weźmie się za odcinek pomiędzy Skierniewicami a Czachówkiem.

Modernizacja linii kolejowej Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa / Facebook

Wpisany do ewidencji zabytków

PKP PLK konsekwentnie prą do rozbiórki istniejącego mostu, twierdząc, że konstrukcja z lat 50. jest w fatalnym stanie technicznym. Stąd wniosek złożony do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykreślenie mostu z ewidencji zabytków, o czym pisaliśmy w październiku. Urząd konserwatorski nie odpowiedział na nasze pytania o to, czy podjął już decyzję w tej sprawie.

- Obiekt w Górze Kalwarii jest wpisany do ewidencji zabytków, co czyni go zabytkiem. Most nie figuruje w rejestrze zabytków (wyższa forma ochrony - red.). Konserwator umorzył postępowanie o wpisanie obiektu do rejestru zabytków - zauważył Karol Jakubowski.

Powtórzył, że most jest w złym stanie technicznym. - Co potwierdza decyzja nadzoru budowlanego, mówiąca o konieczności wymiany przęseł wiaduktu i odbudowie podpór. Zakres prac wynikający z decyzji jest tożsamy z budową obiektu od nowa - nie pozostawił wątpliwości rzecznik PKP PLK.

Dostrzegł też "liczne wady" konstrukcji wybudowanej w latach 50. - Obiekt posiada miejsca trudne do oczyszczenia, w których zbierają się zanieczyszczenia powodujące szybką korozję. Stąd pomimo stosunkowo młodego wieku obiektu jest znacznie zdegradowany techniczne. Ponadto wyposażony jest w mostownice, a układ odwonienia jest otwarty do rzeki Wisły - argumentował.

Dlatego kolejarze są zdeterminowani, by budować od nowa.

Ważą się losy kładki pieszo-rowerowej

Otwarta pozostaje kwestia dołożenia do mostu kładki pieszo-rowerowej. Piesi i rowerzyści nie mają w tym rejonie - o dużym potencjale rekreacyjnym - możliwości bezpiecznego poruszania się między brzegami Wisły. Most drogowy na krajowej "50" jest wąski i zawalony tirami, a prom w Gassach kursuje tylko latem. Stąd inicjatywa Marcina Podgórzaka, sołtysa okolicznych Glinek, by wzdłuż przeprawy poprowadzić pomost pieszo-rowerowy. Pomysł poparli burmistrzowie Karczewa i Góry Kalwarii.

"Zapytacie zapewne czy fakt ogłoszenia przetargu nie pogrzebał ostatecznie pomysłu zlokalizowania na nowym moście kładki pieszo-rowerowej. Otóż nie, wspólnie z PKP i Gminą Góra Kalwaria pracujemy nad tym, aby nasze marzenia stały się rzeczywistością" - zapewnił niedawno na Facebooku Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.

Potwierdziliśmy tę informację u Karola Jakubowskiego. - Zaproponowaliśmy możliwość dostosowania obiektu dla potrzeb pieszych i rowerzystów, i pomysł ten jest konsultowany z samorządami - przekazał nam przedstawiciel PKP PLK.

Wizualizacja nowego mostu kolejowego w Górze Kalwarii Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa / Facebook / PKP PLK