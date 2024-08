Na hulajnodze wiózł siostrę, przewrócili się. On był pijany, ona trafiła do szpitala

40-letni mężczyzna z gminy Nasielsk zabrał na przejażdżkę hulajnogą swoją 43-letnią siostrę. W pewnym momencie ich pojazd się wywrócił, a kobieta została ranna i trafiła do szpitala. Okazało się, że mężczyzna był kompletnie pijany.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 sierpnia. Tuż po godzinie 19 dyżurny nasielskiego komisariatu został poinformowany o zdarzeniu, do którego doszło w Głodowie Wielkim, na terenie gminy Nasielsk. Funkcjonariusze, którzy natychmiast pojechali na miejsce, ustalili, że 40-latek kierujący hulajnogą elektryczną, wywrócił się na jezdnię. Mężczyzna przewoził jednośladem swoją 43-letnią siostrę. W wyniku upadku kobieta doznała obrażeń i trafiła do szpitala. Po wykonaniu badań okazało się, że mieszkanka gminy Ciechanów nie wymaga dalszej hospitalizacji.