Bryła lodu spadła z ciężarówki, poważnie raniąc kobietę

Bryła lodu spadła z ciężarówki. Zraniła kobietę Źródło: TVN24

Do wypadku, z powodu nieodśnieżonego pojazdu ciężarowego, doszło we wtorek po 11 na drodze krajowej numer 76 w Słupnie Pierwszym, w okolicach Garwolina. Bryła lodu spadła z dachu ciężarówki na jadącego z naprzeciwka volkswagena. W wyniku uderzenia lód przeciął przednią szybę na całej szerokości i wpadł do środka samochodu.

Lód, który z dachu ciężarówki wpadł do samochodu osobowego Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

"Uderzenie było tak duże, że pasażerka z obrażeniami twarzoczaszki trafiła do szpitala. Kierowca pojazdu ciężarowego odjechał z miejsca zdarzenia, prawdopodobnie nawet nie zauważając całego zdarzenia" - informuje podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej w Garwolinie.

Na miejscu wypadku oprócz policjantów i zespołu ratownictwa medycznego pojawili się także strażacy.

Rozbite pojazdy na trasie ekspresowej

Ukarani zostali natomiast dwaj inni kierowcy. W piątek kawałki lodu z naczepy tira na trasie S17 w Sulbinach (w powiecie garwoliński) roztrzaskały szybę w osobowym citroenie. Kierowca osobówki nie odniósł obrażeń, ale samochód nie nadawał się do dalszej jazdy. W sobotę, także na garwolińskim odcinku trasy S17, bryła lodu, spadając z dachu ciężarówki, uderzyła w skodę. Choć w szybie z lewej strony pojazdu powstała duża wyrwa, kierowcy nic się nie stało.

Bryła lodu z ciężarówki raniła dwie osoby Źródło: OSP Borowie

"Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowcy tirów zostali ukarani mandatami w wysokości ponad 1000 zł i 10 punktami karnymi" – informuje podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej w Garwolinie.

Policja o przygotowaniu pojazdu zimą

Policjantka przypomina, że jazda nieodśnieżonym pojazdem jest nie tylko niebezpieczna, ale jest także złamaniem przepisów. "W wielu przypadkach nie dochodzi do uszkodzenia pojazdów, jednak dużym problemem jest reakcja kierowcy, który chcąc ominąć lecący w jego kierunku kawałek lodu, gwałtownym ruchem kierownicy może stracić kontrolę nad autem na śliskiej nawierzchni – ostrzega podkomisarz Pychner.

Lód z tira spadł na samochód osobowy na trasie S17 Źródło: OSP Wola Korycka

Funkcjonariusze w komunikacie prasowym przypominają również, że art. 66 Prawa o ruchu drogowym nakłada na kierowcę obowiązek utrzymania pojazdu w takim stanie, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu drogowego i nie narażało kogokolwiek na szkodę.