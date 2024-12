Samochód roztrzaskany o drzewo. Kierowca zmarł, pasażerka w stanie ciężkim

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Do wypadku doszło w niedzielę na trasie Mława-Ciechanów. Jak wynika z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku, 32-letni mieszkaniec Mławy, jadąc audi w kierunku Ciechanowa, z nieznanych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo.

Rzeczniczka mławskiej policji aspirant sztabowy Anna Pawłowska poinformowała, że pomoc wezwał przejeżdżający tamtędy kierowca.

Wypadek na trasie Mława-Ciechanów Źródło: KPP w Mławie

Oboje byli zakleszczeni w aucie

- W chwili interwencji służb ratunkowych, kierowca i pasażerka byli zakleszczeni we wraku pojazdu. Zostali wyjęci z pojazdu przez straż pożarną i przetransportowani przez załogi ratownictwa medycznego do szpitali. 32-letni kierowca, zmarł do przewiezieniu do szpitala w Ciechanowie. Pasażerka, 25-letnia mławianka, w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Mławie. Trwają szczegółowe ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku - podała policjantka.

I zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. - Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a także silny wiatr, znacząco pogarszają widoczność na drodze i przyczepność pojazdów, co zwiększa ryzyko wypadków - przestrzegła policjantka.

