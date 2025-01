Dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Tłumaczył, że śpieszył się na obiad

Posłuchaj Wstrzymaj 16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN

Policjanci pod Otwockiem zatrzymali pędzącego 19-latka. Młody kierowca jechał 112 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Tłumaczył, że śpieszy się na obiad. Kontrolę zakończył z mandatem i odebranym prawem jazdy.

Jak oceniła policja, bohater ubiegłotygodniowej interwencji wykazał się brakiem wyobraźni i lekceważeniem przepisów ruchu drogowego. "Mężczyzna pędził przez miejscowość Duchnów swoim oplem 112 km/h, nie zwracając uwagi na obszar zabudowany i obowiązujące ograniczenie prędkości. Mężczyzna zapytany przez policjantów o przyczynę nadmiernej prędkości odparł, że śpieszy się na obiad do domu" - poinformował podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Spotkanie z funkcjonariuszami skończyło się dla 19-latka nie tylko spóźnieniem na obiad ale także ukaraniem za brawurową jazdę. Policjanci nałożyli na kierowcę grzywnę w wysokości 2000 złotych oraz 13 punktów karnych. "Zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, jak się okazało, nie tylko przekroczył prędkość w obszarze zbudowanym o 62km/h, ale również z uwagi na popełnione wcześniej wykroczenia przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych" - dodał Domarecki.

19-latek jechał 112 km/h w obszarze zabudowanym Źródło: KPP Otwock

Dotkliwsze konsekwencje dla młodych kierowców

Policjanci przypominają, że młody kierowca jest szczególnie traktowany przez obowiązujące przepisy, ponieważ zgodnie z artykułem 135 § 1 pkt d) Prawa o ruchu drogowym, może mu zostać zatrzymane prawo jazdy w przypadku gdy m. in. kierowca przekroczy 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć w okresie dwóch lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

"Wszystko to, by młodzi i niedoświadczeni kierowcy zachowywali szczególną ostrożność na drodze, wystrzegając się brawury, która może doprowadzić do nieszczęścia" - podkreślili mundurowi.