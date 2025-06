Zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowana droga krajowa

Tomasz Zubilewicz o pogodzie Źródło: TVN24

O utrudnieniach na krajowej 60 informuje w czwartek rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie na dk 60, odcinek Bielsk - Drobin, m. Mlice-Kostery (woj. mazowieckie) km 94+400. Doszło do powalenia drzewa. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi" - ostrzegają drogowcy.

Zerwane dachy i powalone drzewa

O interwencjach strażaków w tej okolicy opowiedział Wojciech Pietrzak z płockiej straży pożarnej. - Mamy trzy zerwane dachy w miejscowości Mokrzk. Trasy dojazdowe są zablokowane przez powalone drzewa. Doszło też do minimalnych podtopień piwnic. Na tę chwilę usuwamy jeszcze powalone drzewa na terenie Płocka - przekazał nam rano strażak.

DK 60 zablokowana po burzy Źródło: Michał/Kontakt24

Jak dodał, jest także około 60 innych zgłoszeń. 80 procent z nich dotyczy gminy Drobin.

Potwierdzają to również strażacy z OSP Drobin. "Sytuacja w gminie Drobin jest bardzo trudna staramy się pomóc każdemu jak tylko możemy, zapewniamy Was że do każdego z was pomoc dotrze! Zachowajmy spokój" - zaapelowali strażacy do mieszkańców w mediach społecznościowych.

Jak przekazał w czwartek po godz. 9 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w części kraju grzmi. Możliwe są ulewne opady deszczu, osiągające natężenie 20-30 litrów na metr kwadratowy, oraz porywy wiatru o prędkości 60-70 km kilometrów na godzinę. Miejscami może padać grad. Zjawiska przesuwają się na północny wschód.