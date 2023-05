Lepiej szybciej czy taniej? Sprawdziliśmy, jak dojechać na Lotnisko Warszawa-Radom

10 maja z reporterem tvnwarszawa.pl Mateuszem Szmelterem spotkaliśmy się przed wejściem do Dworca Zachodniego około godziny 8.10. Tego dnia od uroczystego otwarcia lotniska w Radomiu minęły nieco ponad dwa tygodnie. Mateusz jechał do Radomia samochodem. Ja miałam pojechać pociągiem.

Meleksem na peron numer 9

Komunikacją w nieco ponad dwie godziny

Weszliśmy do środka. Pachniało nowością, ale świeciło pustkami. Tego dnia nie było ani jednego odlotu ani przylotu. I tak przez kolejne dwa dni - do 12 maja. Personel w punkcie informacyjnym wydawał się znudzony. Nie było prawie nikogo. Widzieliśmy tylko jedną panią, która przyszła pozwiedzać.

Połączenie z Warszawy na Lotnisko do Radomia (bezpośrednie) uruchomił też od 27 kwietnia przewoźnik Neobus, ale busy kursują co kilka godzin. Cała podróż wynosi z Dworca Zachodniego (w zależności od kursu): od 1 godziny i 15 minut do 1,5 godziny.

Samochodem na Lotnisko Warszawa-Radom

Dodał, że z punktu widzenia kierowcy, po otwarciu nowego odcinka trasy S7 z Lesznowoli do Tarczyna , trasa jest bardzo dobra. - W całości z Warszawy do Radomia odbywa się drogą szybkiego ruchu - zaznaczył. Wyjeżdżając z Warszawy napotkał małe korki w Alejach Jerozolimskich i przy zjazdach z obwodnicy. - Nie były jednak uciążliwe - ocenił. - Tutaj, już po zjeździe z S7 w Radomiu, także poruszamy się dwupasmową trasą, bezproblemowo - zaznaczył. - Dojazd jest bardzo wygodny - ocenił.

Koniec promocji na parking

Do dyspozycji kierowców jest jeden parking Kiss & Fly dla tych, którzy tylko kogoś podrzucają i odjeżdżają dalej. - Są też dwa parkingi przy terminalu: jeden przy samym budynku i kolejny w drugiej linii oraz około kilometra dalej parking długoterminowy. Nazwałbym go planowanym, ponieważ on jeszcze nie jest ukończony. Jest do niego dojazd, natomiast tam parkować jeszcze się nie da. Trwają jakieś prace - podkreślił Szmelter.