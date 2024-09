Zaginęła 10-letnia dziewczynka, ogłoszono alarm w całym mieście

Pamiętajmy, by w przypadku zaginięcia dziecka, jak najszybciej powiadomić policję lub służby ratunkowe. Liczy się każda minuta, a przekazanie jak największej ilości informacji o dziecku, o jego wyglądzie, cechach charakterystycznych, o znajomych i miejscach, gdzie może przebywać, pozwoli funkcjonariuszom szybko i sprawnie dotrzeć do zaginionego i zapobiec ewentualnej tragedii. Do zawiadomienia warto dołączyć aktualną fotografię. Nie należy zatajać żadnych informacji, gdyż każda z nich może zadecydować o kierunku działania mundurowych.