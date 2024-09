Do niebezpiecznej sytuacji doszło w centrum Ciechanowa. Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna przewrócił jadącego rowerem 11-latka, a następnie próbował wciągnąć dziecko do auta. Zareagowali świadkowie. Sprawca jest poszukiwany przez policję.

Jak przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie aspirant Magda Sakowska, w poniedziałek przed godziną 9 wpłynęło tam zgłoszenie, z którego wynikało, że na ulicy Płockiej w centrum miasta nieznany mężczyzna przewrócił jadącego rowerem 11-latka, a następnie próbował wciągnąć go do zaparkowanego niedaleko samochodu.

- Widząc, co się dzieje, zareagowali przechodnie, świadkowie zdarzenia. Mężczyzna zaniechał swoich działań, wsiadł do samochodu i odjechał - powiedziała asp. Sakowska. Dodała, że chłopcu nic się nie stało. - Został on przekazany pod opiekę mamie - zaznaczyła.