82-latek jechał pod prąd, miał zakaz prowadzenia samochodów

Policjanci z Ciechanowa zatrzymali do kontroli drogowej kierującego skodą, który ulicą Armii Krajowej jechał pod prąd. Okazało się, że 82-latek ma dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów.

Sprawdzili go w bazach, miał aktywny zakaz prowadzenia

Patrol zatrzymał auto do kontroli. - Za kierownicą siedział 82-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie - podała rzeczniczka tamtejszej policji aspirant Magda Sakowska.

82-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem. - Za lekceważenie decyzji sądu grozi w tym przypadku kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Dodatkowo w razie skazania sprawcy za przestępstwo z art. 244 Kodeksu karnego (niestosowanie się do orzeczonych środków karnych - red.) sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej pięciu tysięcy złotych - podsumowała policjantka.