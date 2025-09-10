Logo TVN Warszawa
Warszawa
Alert gotowości Wojska Obrony Terytorialnej po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

WOT
Pułkownik Maciej Matysiak o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski
Źródło: TVN24
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT - poinformowało w środę rano Wojsko Obrony Terytorialnej, ogłaszając alert. Alarm ogłosili też Komenda Główna Policji. Mieszkańcy trzech województw otrzymali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

TRWA WYDANIE SPECJALNE W TVN24. OGLĄDAJ TEŻ W TVN24+ >>>>

O alercie poinformowano między innymi na portalu X.

"Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa: do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, czasie krótszym niż 24h wezwanie w pozostałych województwach nie jest planowane" - czytamy w komunikacie, "Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - zaapelowano.

Alarm dla policjantów z kilku województw

Z kolei Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego - poinformowała Komenda Główna Policji na platformie X. Lubelska policja podała też, że w Lublinie trwa sztab kryzysowy po tym, jak w Czosnówce w powiecie bialskim odnaleziono uszkodzonego drona.

"Wszystkie jednostki Policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami" - podkreślono w komunikacie Komendy Głównej Policji na platformie X.

"Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numer alarmowy 112" - dodano.

Z kolei lubelska policja poinformowała, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie trwa posiedzenie sztabu z udziałem m.in. Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego.

"O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona. Powiadomiliśmy odpowiednie służby. Trwają czynności" - podano w komunikacie na platformie X.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego. "Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój" - brzmi treść ostrzeżenia.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Co wiadomo?

Wcześniej polskie służby podały, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę przestrzeń powietrzna Polski "została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". O zdarzeniu poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - napisano w komunikacie wojska. Przekazano, że armia zaobserwowała "kilkanaście obiektów". Wobec tych, które stanowiły zagrożenie, "podjęto decyzję o neutralizacji".

We wsi Czosnówka koło Białej Podlaskiej znaleziono już drona, o czym poinformowała tamtejsza policja. Odpowiednie służby zostały poinformowane i pracują na miejscu. Jest alarm dla policjantów z garnizonu województwa lubelskiego. Wśród zagrożonych województw jest jeszcze Podlasie i Mazowieckie. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów służb.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że premier Donald Tusk odbywa spotkanie z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Na godzinę 8 zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów

Donald Tusk, Karol Nawrocki
Będzie nadzwyczajne posiedzenie rządu i odprawa w BBN
TVN24
Lotnisko Chopina
"Operacje lotnicze przywrócone na trzech lotniskach"
TVN24
Polski myśliwiec
"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zakończyło się". Komunikat
TVN24
Czosnówka

TVN24 HD
Czosnówka
Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Wojska Obrony TerytorialnejPolicja
